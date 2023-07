Calcio, la FeralpiSalò in ritiro a Darfo Boario: il programma

martedì, 25 luglio 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – La FeralpiSalò riparte. Dopo le prime due settimane in Trentino (Storo-Condino) e l’amichevole di sabato scorso contro il Torino a Pinzolo (Trento) i Leoni del Garda sono tornati in ritiro, questa volta a Darfo Boario Terme (Brescia).

“Siamo orgogliosi di trascorrere la seconda parte del nostro ritiro estivo rientrando nella nostra bellissima Provincia di Brescia – il commento del direttore operativo e marketing, Ilenia Setola – . Saranno due settimane all’insegna dello sport e delle relazioni: con il territorio, con le istituzioni e con le tante e fiorenti aziende che popolano la Valle Camonica. Un tessuto imprenditoriale forte, serio e caparbio, come lo sono i Camuni. Sarà un vero piacere avvicinare le sponde del Lago di Garda alle incisioni rupestri, simbolo non solo della Valle, ma della stessa Regione Lombardia (la famosa Rosa Camuna di cui è stato recentemente insignito il Presidente Giuseppe Pasini), primo sito Patrimonio dell’Umanità riconosciuto dall’Unesco. Un ritiro estivo che ci vedrà ospiti in prestigiose location come Borgo Glazel dell’amico Virgilio Bidasio per appuntamenti istituzionali e di B2B a cui saranno invitate molte delle importanti realtà industriali locali”.

Undici giorni di ritiro prima dell’esordio nelle competizioni ufficiali. La squadra alloggerà nel bellissimo hotel Rizzi Aquacharme & Spa per un ritiro condito dalla valorizzazione territoriale. Domani una rappresentanza del club sarà ospite in municipio e durante la permanenza – eccetto sabato, quando la squadra tornerà sul Garda per il triangolare dell’acciaio (contro Cittadella e Virtus Entella) – il team sosterrà doppi allenamenti quotidiani, un’amichevole (il 2 agosto contro il Brusaporto), conferenze stampa, appuntamenti corporate il tutto narrato dai media ufficiali della Feralpisalò Media House.

ll titolo della stagione è emblematico, NonsiScordaMai. che accompagnerà i verdeblù tutta la stagione.