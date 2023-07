Calcio, in amichevole l’FC Südtirol batte 3-0 il Val Ridanna

domenica, 16 luglio 2023

Racines (Bolzano) – Tre reti nel primo test-match. Sul campo di Stanghe di Racines, i biancorossi di mister Bisoli hanno incontrato la selezione della Val Ridanna nella prima amichevole stagionale: un’occasione per mettere a punto schemi e intesa (foto©-ufficio-stampa-FCS-Bordoni)

È andato in scena nel tardo pomeriggio di oggi il primo test-match della stagione agonistica 2023-2024 per l’FC Südtirol. Impegnati su campo di Stanghe di Racines, dove stanno conducendo il ritiro estivo, i biancorossi di mister Pierpaolo Bisoli hanno incontrato la selezione della Val Ridanna in uno splendido pomeriggio di sole e di fronte ad un pubblico numeroso e caloroso.

La prima partita amichevole, per la cronaca si è conclusa sul risultato di 3-0 (1-0 al riposo) per Tait e compagni, che hanno sfruttato pienamente l’appuntamento per mettere a punto schemi ed intesa dopo i primi giorni di allenamento.

Nel primo tempo apre lo score Luis Buzi al 43’. Girandola di sostituzioni nell’intervallo. Nella ripresa le reti di Vinetot e Siega, rispettivamente al 35’ e al 44’.

I ragazzi di mister Pierpaolo Bisoli torneranno in campo giovedì 20 luglio, anche in questo caso sul terreno di Stanghe di Racines per incontrare il San Giorgio (inizio alle 18) nella seconda della tre amichevoli calendarizzate nel corso del ritiro in Val Ridanna (11-21 luglio). Il terzo test-match è in programma contro il Sassuolo, sul terreno dello Stadio di Vipiteno teatro del ritiro estivo dei neroverdi emiliani. Si giocherà giovedì 27 luglio alle ore 17.

IL TABELLINO

FC SÜDTIROL – VAL RIDANNA 3-0 (1-0) (43’ pt Buzi (FCS), 35’ st Vinetot (FCS), 44’ st Siega (FCS)

FC SÜDTIROL 1° tempo: Poluzzi; Shiba, Rottensteiner (17’ Davi), Tait, Giorgini, Masiello, Cisco, Lonardi, Odogwu, Buzi, Rover.

A disposizione: Drago, Ghiringhelli, Curto, Peeters, Di Tacchio, Kofler, Rauti, Siega, Uez,Vinetot, Ciervo.

FC SÜDTIROL 2° tempo: Drago, Davi (29’ st Uez), Vinetot, Curto, Ghiringhelli, Kofler, Peeters, Di Tacchio, Siega, Rauti, Ciervo.

Allenatore: Pierpaolo Bisoli

VAL RIDANNA 1° tempo: M. Siller, T. Brunner (23’ pt N. Rainer), P. Prechtl, A. Blasbichler, M. Gander, P. Siller, N. Prader, N. Minzoni, S. Dolliana, M. Festini, M. Mühlsteiger.

A disposizione: F. Braunhofer, M. Braunhofer, F. Inderst, L. Kahn, A. Priller, L. Obex, I. Wurzer, A. Gogl.

VAL RIDANNA 2° tempo: F. Braunhofer, A. Blasbichler (19 st Minzoni), F. Inderst, L. Kahn, A. Priller, P. Siller (28’ st Festini), N. Rainer, N. Prader (42’ st Dolliana), L Obex, I. Wurzer, A. Gogl.

Allenatore: Michael Braunhofer.

ARBITRO: Gabriele Caresia di Trento (Gianpaolo Giannone di Arco-Riva e Ion Rusu di Trento)

NOTE: recupero 1’ + 1’.