Calcio: in amichevole FeralpiSalò batte Sassuolo 2-0

sabato, 9 settembre 2023

Salò (Brescia) – La FeralpiSalò batte il Sassuolo. Amichevole di lusso: la prima frazione è una serie di occasioni da entrambi i lati ma con nessuno che riesce ad incidere, nemmeno Zennaro prima (al 43’ scambia con Felici e poi fa partire un rasoterra che esce) e Di Molfetta poi un minuto dopo l’occasione di Zennaro, ancora Felici scatta sulla fascia destra e arriva fino in area dove la scarica dietro su Di Molfetta che calcia alto. Fine della prima frazione: 0-0.

Il secondo tempo ricomincia così come si è concluso il primo, con la Feralpisalò che cerca di segnare in ogni modo: al 50’ Zennaro calcia alto e al 52’ è Parigini a provarci, da fuori area, ma anche in questo caso il tiro finisce sopra la traversa. Leoni del Garda davvero ispirati. Ci riprovano anche a venti minuti dalla fine con una bella azione che porta gli ospiti in area, dove Zennaro tenta il tiro ma viene ribattuto. Al 74’ Felici scatta sulla fascia destra ed entra, ancora una volta, in area di rigore e serve un rasoterra che attraversa tutta l’area piccola terminando sul fondo. Il gol è nell’aria e all’82’ infatti è il subentrato, Mattia Compagnon, a portare in vantaggio gli ospiti grazie ad un tiro preciso che va a colpire la parte bassa della traversa e termina la sua corsa in porta: 0-1. Passano otto minuti, la gara sta per terminare e Gjyla dopo aver saltato qualche avversario tenta il tiro a giro sullo stesso palo del gol precedente e insacca il pallone in rete: 0-2 Feralpisalò.

La gara termina quindi con la vittoria dei Verdeblù che ritrovano, così, fiducia in vista del match di campionato di sabato 16 settembre, ore 14, al Garilli di Piacenza.

IL TABELLINO

SASSUOLO-FERALPISALÒ 0-2 (0-0) (37’ st Compagnon (F), 45’ st Gjyla (F)

Sassuolo (4-3-3): Cragno; Toijan (36’ st Cannavaro), Ferrari (C), Viti (26’ st Tressoldi), Missori (1’ st Falasca); Thorstvedt (26’ st Obiang), Henrique (1’ st Castillejo), Boloca; Berardi (16’ st Laurientè), Mulattieri (16’ st Pinamonti), Ceide (41’ st Russo). A disposizione: Pegolo, Consigli, Leone. Allenatore: Alessio Dionisi

Feralpisalò (4-3-3): Pizzignacco (1’ st Minelli); Letizia (1’ st Bergonzi), Pilati, Bacchetti (C) (26’ st Pacurar), Martella (1’ st Tonetto); Zennaro (36’ st Verzelletti), Fiordilino (40’ st Inverardi), Di Molfetta (1’ st Balestrero); Felici (36’ st Gjyla), Butić (1’ st La Mantia), Parigini (23’ st Compagnon). A disposizione: Volpe, Xhepa. Allenatore: Stefano Vecchi

ARBITRO: Monaldi di Macerata .

AMMONIZIONI: 35’ pt Boloca (S)

NOTE: Calci d’angolo 9-4. Recupero 0’ – 0’.