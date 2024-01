Calcio: il Trento Under 17 pareggia contro il Legnago Salus. Vittorie importanti per Under 16 e Under 14

lunedì, 15 gennaio 2024

Trento – Nell’ultima gara di campionato, andata in scena domenica pomeriggio presso il campo sportivo di Bonavigo, l’Under 17 di Gabbiano Santin rincorre e acciuffa per ben due volte la squadra di casa. Gli aquilotti partono male e al 2’ di gioco subiscono la rete dell’1-0 sugli sviluppi di un calcio d’angolo, quando Tonica sorprende Santer con uno stacco di testa imperioso. I gialloblù non si arrendono e al 18’ ottengono il gol del momentaneo pareggio grazie a Carrieri, bravo prima a recuperare la palla a metà campo e poi a lasciar partire un gran tiro dai 30 metri che si insacca alla destra di un’incolpevole Danese. Sul finale di primo tempo i padroni di casa approfittano del corner scaturito da un errore in disimpegno del Trento e passano nuovamente in vantaggio con l’incornata di Della Mura, autore della rete che porta i suoi a riposo sul parziale di 2-1. Nella ripresa gli aquilotti controllano il pallino del gioco e al 69’ trovano il meritato pareggio con il rigore realizzato dal solito Marques Dos Santos, autore dell’ottava rete personale in campionato. I molteplici tentativi dei ragazzi di Santin di trovare la rete della vittoria risultano vani. Dopo 4 minuti di recupero, l’arbitro decreta la fine del match sul risultato di 2-2. I gialloblù scenderanno nuovamente in campo domenica 21 gennaio a Ferrara per la prima di ritorno contro la capolista Spal. (foto credits Biagini)

Legnago – Trento 2-2 (2-1)

Reti: 2’pt Tonica, 18’pt Carrieri, 46’pt Della Mura, 24’st Marques Dos Santos (rig.)

Legnago (3-4-1-2): Danese; Aleante, Filippini, Della Mura (31’st Della Mura); Tonica, Zanini, Giuliani (19’pt Mosele), Travaglini (31’st Garbi); Dusi; Bellini, Battistara. A disposizione: Tomasi, Bersani, Testa, Marini, Sakyi, Arasi, Longo. Allenatore: Gianluca Menegon.

Trento (4-3-3): Santer; Calzà, Palushi, Degasperi, Sonn; Angeli, Mazzurana, Carrieri; Marques Dos Santos, Modena, Dezulian (20’st Frizzi). A disposizione: Simonini, Fedrizzi, Ongaro, Slomp, Stenico, Rossi. Allenatore: Gabbiano Santin.

Arbitro: Macca. Assistenti: Dallorto e Ikji.

Note: Ammoniti: Della Mura, Degasperi, Bellini. Recupero: 2’ + 4’. Spettatori: 70 circa.

L’under 16 di mister Bertoldi ritorna alla vittoria

Nell’ultima gara di andata, giocata domenica pomeriggio sul campo di Cristo Re, l’Under 16 di Mister Bertoldi ritrova la vittoria sul San Marino. I gialloblù partono in quinta e al 7’ di gioco vanno vicinissimi al gol del vantaggio con il colpo di testa di Niouer. La reazione degli ospiti non si fa attendere e al 18’ ci prova Berardinelli, la cui conclusione esce di poco. Al 25’ i gialloblù trovano la via del gol: Spingola scende sulla fascia laterale e crossa per Fedele, bravo ad insaccare di testa la rete dell’1-0. Ad inizio ripresa i biancoazzurri si dimostrano sin da subito motivati a ribaltare il risultato e al 49’ centrano il pareggio grazie a Grandoni, abile ad appoggiare in rete un preciso filtrante di Pennacchini e a portare il risultato sull’1-1. Al 69’ sono nuovamente gli aquilotti a festeggiare grazie alla conclusione di Spingola che regala al Trento il definitivo 2-1. Gli aquilotti scenderanno nuovamente in campo domenica 21 gennaio in casa contro il Rimini per la prima di ritorno.

Trento – San Marino 2-1 (1-0)

Reti: 25’pt Fedele, 4’st Grandoni, 24’st Spingola

Trento (4-3-3): Malinverni; Marchi, Chemolli, Minelli (32’st Valduga), Niouer; Eccheli, Fedele (32’st Segalla), Modolo; Albertini (13’st Leonardi R.), Magro (13’st Battocchi), Spingola (32’st Paoletto). A disposizione: Dalla Palma, Manfredi. All: Andrea Bertoldi.

San Marino (3-5-1-1): Cenci; Del Vecchio, Mirchev (28’st Giordani), Pennacchini; Montali, Berardinelli (35’st Colombini), Podeschi (35’st Zavoli), Meloni, Tamagnini; Molinari (1’st Grandoni); Cavarezza (28’st Guidi). A disposizione: Conti, Baldazzi, D’Angeli, Tani. Allenatore: Andrea Vangelista.

Arbitro: Francesco Maria Galli. Assistenti: Povelack Jezing e Borinato.

Note: Ammoniti: Tamagnini. Recupero: 1’ + 4’. Spettatori: 80 circa.

L’Under 15 di mister Voltolini si piega al Legnago

Nell’ultima gara di andata, disputata domenica al campo sportivo di Bonavigo, l’U15 di Gianluca Voltolini si arrende al Legnago Salus. Il primo tempo, giocato a viso aperto e con molteplici occasioni su entrambi i lati, si chiude sul parziale di 0-0. Nella ripresa i padroni di casa si dimostrano però sin da subito maggiormente determinati a portare a casa i tre punti e gli aquilotti, complici le difficili condizioni del terreno di gioco, non riescono ad incidere, concedendo tre reti ai biancoazzurri. La partita termina, dunque, sul punteggio di 3-0 per i locali. I gialloblù di Voltolini torneranno in campo domenica 22 gennaio a Ferrara per la prima di ritorno contro la Spal.

Legnago – Trento 3-0

UNDER 14

Arzignano Valchiampo – Trento 1-2

Reti: 8′ Sega, 17’pt Nguyen, 25’pt Signorelli

Arzignano Valchiampo: Hadri, Balbi, Ferraro, Baldiotti, Zordan, Lorenzi, Calabretta, Mantovani, Dalla Motta, Segna, Rodeghiero. All. Scarani

Trento: Delpero, Dauti, Perenzoni, Ravagni, Shima (20’st Paternoster), Nguyen (32’st Corradini), Marzullo (9′ st Toniolli), Penasa, Signorelli (28’st Martino), Tomedi, Serra (8’st

Abbasciano). All. Fontana

Arbitro: Scalco di Vicenza

Espulso 16’st Penasa

Under 13

Trento – Vicenza 2-3

Parziali: 0-1, 1-0, 1-1, 1-3

Reti Trento: Carillo, Giuliani, Pasini

Calcio femminile (U.S.D. Isera) – Eccellenza –

Ancora ferma per la pausa invernale, invece, l’Isera calcio femminile. Le campionesse d’inverno di eccellenza femminile, allenate da Mister Zorzutti, torneranno in campo torneranno in campo il 2 marzo contro il Südtirol B.