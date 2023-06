Calcio: il nuovo allenatore del Breno è Davide Bersi

venerdì, 16 giugno 2023

Breno (Brescia) – Il Breno punta su un allenatore giovane, bresciano, con grandi ambizioni, per la prossima stagione. Dopo la separazione da Cristian Soave e un’annata difficile che ha portato alla retrocessione, il Breno ha ufficializzato il suo nuovo allenatore per la stagione 2023/24: Davide Bersi, 41 anni, bresciano, torna nella sua terra natia dopo l’esperienza alla guida dell’Offanenghese.

Il nuovo allenatore del Breno, Davide Bersi ha dichiarato: “Sono molto contento di essere a Breno. Le sensazioni sono positive, arrivo in una società che ha lavorato molto bene nel corso degli anni e non vedo l’ora di poter lavorare e far bene per questi colori”.