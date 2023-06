Calcio: il Monza preparerà la nuova stagione in Alta Valle Camonica

martedì, 6 giugno 2023

PontediLegno-Tonale – Il Monza preparerà la nuova stagione in Alta Valle Camonica. La società AC Monza e il Consorzio Pontedilegno-Tonale annunciano che la squadra biancorossa avrà come sede del ritiro estivo di luglio la località dell’alta Valle Camonica.

Per il comprensorio, che da anni accoglie club calcistici, un nuovo e gradito ospite, che al suo primo anno in serie A ha saputo imporsi come la rivelazione del campionato, ottenendo la salvezza a sei giornate di anticipo e risultando la migliore tra le neo promosse delle cinque principali leghe europee.

Il centro sportivo di Pontedilegno-Tonale è una risorsa particolarmente preziosa per il comprensorio dell’alta Valle Camonica e alta Val di Sole, così come per le Società calcistiche, che qui trovano una struttura funzionale e ben organizzata. Gli atleti in particolare beneficiano della quota (il campo si trova a 1.120 metri, a Temù) e del benessere psicofisico garantito dal contesto naturalistico del Parco nazionale dello Stelvio e del Parco dell’Adamello che circondano il comprensorio.

Adriano Galliani, vicepresidente vicario e A.D. AC Monza, ha commentato: “Pontedilegno-Tonale è una località stupenda che conosco molto bene. Il comprensorio è abituato ad ospitare club di Serie A in quanto le strutture ricettive e sportive sono di altissimo livello e sono sicuro permetteranno a Raffaele Palladino e ai calciatori di preparare la stagione 23/24 nel migliore dei modi. Inoltre siamo molto contenti di rimanere in Lombardia così da permettere ai nostri tanti tifosi di venire a supportare la squadra trascorrendo qualche giornata di gioia e relax”.

“Siamo orgogliosi di poter ospitare una squadra tenace e determinata come AC Monza che ha saputo dimostrare l’importanza di credere sempre nei propri sogni, un messaggio, quest’ultimo, che condividiamo pienamente – sostiene Michele Bertolini (nelle foto), direttore del Consorzio Pontedilegno-Tonale – È stata proprio la fiducia nelle nostre ambizioni, infatti, a permetterci in questi anni di portare avanti grandi progetti sia in ambito invernale, con la realizzazione di nuovi impianti sciistici, sia in ambito estivo, con l’organizzazione dei ritiri calcistici che stanno facendo scoprire la nostra destinazione a un pubblico diverso da quello abituale”.

Il ritiro di AC Monza si svolgerà da lunedì 10 a domenica 23 luglio. Il programma prevede partite amichevoli e occasioni di incontro tra la squadra, i tifosi, gli abitanti e i visitatori della Valle. Saranno due settimane dense di appuntamenti, che permetteranno ai calciatori di conoscere e apprezzare il territorio che li ospita.