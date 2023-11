Calcio: i risultati delle squadre giovanili e della squadra femminile del Sudtirol

domenica, 19 novembre 2023

Bolzano – L’Under 17 del Sudtirol espugna Cagliari. Seconda vittoria in campionato per la squadra di Leotta, mentre U16 e U15 perdono contri i rispettivi pari età dell’Inter.

UNDER 17

Nel decimo turno la compagine di mister Salvo Leotta conquista il secondo successo stagionale imponendosi per 2-0 in trasferta, in casa del Cagliari, sul terreno del Centro Sportivo Asseminello, ad Assemini. Decisive le reti messe a segno da Mahlknecht e Ceschini nella ripresa.

CAMPIONATO NAZIONALE U17 GIRONE B

CAGLIARI – FC SÜDTIROL 0-2 (0-0)

CAGLIARI: Filigheddu, Lai, Picchedda, Pierangeli, Ornano (83’ Crippa), Pintus, Malfitano, L. Tronci, Saddi, Smeraldi, Usai (60’ Piga, 75’ Sanna). A disposizione: Cetnar, Mereu, Luca Tronci, Gianoli, Tuveri, Nuvoli. Allenatore: Riccardo Testoni.

FC SÜDTIROL: Bonifacio, Ceschini, Fontana, Borgognoni, Del Pin, Brik, Mahlknecht, Perin (46’ Lochner), Gamper (46’ Gabos), Volcan (75’ Annan), Guarise. A disposizione: Arlanch, Fumai, Finotti, Kofler. Allenatore: Salvatore Leotta.

ARBITRO: Federico Isu (Matteo Laconi e Mauro Ignazio Cordeddu).

RETI: 48’ Mahlknecht, 91’ Ceschini.

NOTE: ammoniti Pierangeli, Mahlknecht, Del Pin, Guarise, Lochner; espulso Filigheddu al 75’.

UNDER 16 E UNDER 15

Nona giornata di campionato per le formazioni biancorosse Under 16 e Under 15 che giocano con calendario speculare nei rispettivi gironi B. Entrambe hanno affrontato domenica l’Inter sui campi dell’FCS Center. L’Under 16 è stata battuta per 3-0, mentre l’Under 15 è sta superata dai coetanei neroazzurri per 2-1.



CAMPIONATO SERIE A-B U16 GIRONE B

FC SÜDTIROL – INTER 0-3 (0-3)

FC SÜDTIROL: Seiwald, Marusiak (56’ Jashari), Benevento (61’ Donegà), Rech, Bellesso (61’ Fulterer), Mantovani, Kostner, Parpiola (56’ Pajonk), Ech Cheikh, Constantini (72’ Larcher), Forer (56’ Lorubbio). A disposizione: Coco, Brugnara, Palatiello. Allenatore: Hannes Kiem.

INTER: Battagliola (66’ Sebastiani), Lissi (66’ Moranduzzo), Suppa, Leoni, Breda, Peletti (40’ Pavan), D’ Agostino (38’ La Torre), Virtuani, Stefani, Vukaj (52’ Franchi), Curcio (52’ Grisoni). Allenatore: Juan Solivellas.

ARBITRO: Fabio Pintarelli di Bolzano (Stefan Nikolic di Merano e Mattia Marchetti di Bolzano).

RETI: 2’ Virtuani, 5’ Curcio, 8’ Virtuani.

CAMPIONATO SERIE A-B U15 GIRONE B

FC SÜDTIROL – INTER 1-2 (0-1)

FC SÜDTIROL: Cozzini, Nassiri, Bovo (30’ st Galante), Hasani, Zeni, Schroot, Luby (30’ st Mathos), Annan, Weissensteiner, Tribus (30’ st Zandonatti), Stubbla D (1’ st Scaduto). A disposizione: Arciprete, Cheick, Taka, Papais, Koka. Allenatore: Mohamed Hilmi.

INTER: Lleshi, Donato (10’ st Masetti), Bettelli, Pannuto, Evangelista, Purcelli (10’ st Cassini), Limido, Morosi (17’ st Donati), Gjeci (1’ st Carboni), Piva (1’ st Caló), Salviato. A disposizione: Carlo. Allenatore: Simone Fautario.

ARBITRO: Matteo Caretto di Merano (Flaviano Ticli di Merano e Tarike Dounaim di Merano).

RETI: 35’ pt Gjeci (I), 9’ st Weissensteiner (FCS), 15’ st Salviato (I).

PRIMAVERA 2

Turno di stop per il campionato Primavera 2. Dopo l’ottava giornata del girone d’andata e il rotondo successo interno con la Feralpisalò. l’FC Südtirol si trova al quarto posto in classifica, a quota 14 punti (grazie a 4 vittorie e due pareggi), a due punti dalla coppia formata da Padova e Parma e a 10 dalla capolista Cremonese, prima a punteggio pieno, alle spalle, ad un punto la coppia Brescia-Albinoleffe. La formazione di mister Federico Valente tornerà in campo sabato 25 novembre prossimo per incontrare il Parma, in trasferta.

SQUADRA FEMMINILE

Undicesima giornata per le biancorosse nel campionato di Serie C femminile nazionale, girone B. La squadra di mister Marco Castellaneta, supera le marchigiane della Jesina per 1-0 sul sintetico dell’FCS Center e in seguito al pareggio per 1-1 della capolista Merano sul campo della Spal accorcia le distanze dalle “cugine” prime della classe portandosi a -3. Primo tempo equilibrato senza occasioni. Al 6’ della ripresa pregevole azione delle biancorosse padrone di casa: palla di Santin a Bielak e potente conclusione da fuori area con palla che si insacca dopo una deviazione. Poi Fischer, Stockner e Sellemond sfiorano il raddoppio.

FC SÜDTIROL WOMEN – JESINA FEMMINILE 1-0 (0-0)

FC SÜDTIROL WOMEN: Fenzi, Varrone (32’ st Rieder), Oberhuber, Ladstätter, Mittermair (1’ st Bauer), Dorfmann, Markart (1’ st Fischer), Santin, Huber (1’ st Costisella), Stockner, Bielak (44’ st Sellemond). A disposizione: Graus, Moio, Cainelli, Infantino. Allenatore: Marco Castellaneta

JESINA: C. Generali, Costadura, Gambini (5’ st F. Generali), Enriconi, Crocioni (12’ st A. Lancioni), Montesi, Verdini, Ventura (32’ st Tozzo),, Mella (12’ st Cavagna), Corda (22’ st Mosca), Battistoni. A disposizione: Zangari, Gigli, Modesti, Coscia. Allenatore: Mattia Casaccia

ARBITRO: Vittorio Umberto Branzoni di Mestre (Angelo Gottardi e Gabriele Masin di Bolzano)

RETE: 6’ st Bielak.

NOTE: ammonita Battistoni.