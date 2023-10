Calcio, i risultati delle Giovanili del Trento

lunedì, 16 ottobre 2023

Trento – L’Under 17 ottiene il terzo risultato utile consecutivo contro San Marino. Vincono Under 15 e Under 14. Weekend di pausa per la Primavera che tornerà in campo sabato prossimo contro l’Arezzo. L’Under 17 e l’Under 15, in trasferta contro San Marino, ottengono un pareggio ed una vittoria. L’Under 14 s’impone 5-1.

L’UNDER 17 GIALLOBLÙ AL TERZO RISULTATO UTILE CONSECUTIVO

Nella terza gara di campionato, andata in scena domenica pomeriggio presso il campo sportivo di Dogana di San Marino, l’Under 17 di Gabbiano Santin conquista il terzo risultato utile consecutivo. Nonostante la partenza in salita, con i padroni di casa che passano in vantaggio dopo venti minuti grazie alla rete di Protti, i gialloblù, con un’ottima reazione quasi immediata, trovano il pareggio al 27’ con Tiago. Nella circostanza Stankov è bravo a raccogliere un lancio sulla trequarti, saltare l’uomo e dal fondo mettere la palla per il compagno che insacca con freddezza, pareggiando definitivamente i conti. Prossimo impegno in agenda per i giovani aquilotti, domenica 21 ottobre in casa contro l’Arzignano Valchiampo.

SAN MARINO – TRENTO 1-1 (1-1)

RETI: 20’pt Protti, 27’st Tiago

SAN MARINO (4-3-3): Casadei; Marani (18’st Giorgi), Dellamore (18’st Bindi), Manzia, Marinucci; Battisti, Forcellini (18’st Monti), Pasolini (18’st Valentini); Protti, Bugli (39’st Giorgi), Valentini (39’st Faetanini). A disposizione: Pericoli, Zavoli, Niocolini, Valentini. Allenatore: Paolo Mulatori.

TRENTO (4-3-3): Simonini; Calzà, Palushi, Slomp, Sonn; Angeli, Mazzurana, Mahecha; Tiago, Rossi (21’st Frizzi), Stankow. A disposizione: Olivieri, Stenico, De Martini, Fedrizzi, Degasperi, Dezulian, Ongaro. Allenatore: Gabbiano Santin.

ARBITRO: Samaritani. ASSISTENTI: Piazzali e D’Onofrio.

NOTE: Ammoniti: Calzà, Bugli, Mazzurana, Faetanini, Giorgi, Protti.

L’UNDER 16 ALLA PRIMA BATTUTA D’ARRESTO STAGIONALE

Prima battuta d’arresto per l’under 16 di mister Andrea Bertoldi, che cade sul campo Zaccaria di Muggia di Trieste. Sul terreno di gioco, al limite della praticabilità a causa del maltempo, i giuliani vanno a segno due volte nel primo quarto di gara, prima con Minenna su calcio di rigore e poi con Demarco. Nonostante il doppio svantaggio e la pioggia incessante, gli aquilotti ci provano con continuità, cercando di rientrare in gara in più di un’occasione. La rete però non arriva e la gara termina per 2-0 in favore dei padroni di casa. Il prossimo impegno dell’under 16 sarà domenica 21 ottobre in casa contro l’Arzignano.

TRIESTINA – TRENTO 2-0 (2-0)

RETI: 4’pt Minenna (r), 12’pt Demarco.

U.S. TRIESTINA (4-3-1-2): Fajt; Demarco (33’st Kamga), De Caneva (1’st Esposito), Faraci, Lubrano Lavadera, Bignami (33’st Comuzzi), Brancati (18’st Riccardi), Vettor; Minenna (23’st Puello Martinez), Carillo (33’st Hasani), Bandi (18’st Ferranti). A disposizione: Korreshi, Novak. Allenatore: Luca Tendindo.

TRENTO (4-3-3): Malinverni; Giannotti (10’st Leonardi R.), Chemolli (33’st Niouer), Modolo (18’st Leonardi M.), Segalla; Eccheli, Fedele, Manfredi (33’st Lazzara); Albertini (10’st Magro), Battocchi, Spingola (33’st Dalla Palma). A disposizione: Demori, Valduga. Allenatore: Bertoldi Andrea.

ARBITRO: Antonio Bonutti (Basso Friuli). ASSISTENTI: Kristian Kosir e Nicolò Kusma.

NOTE: Ammoniti: Albertini, Malinverni, Modolo, Lubrano Lavadera. Recupero: 3’ + 5’. Spettatori: 60 circa.

L’UNDER 15 GIALLOBLÙ ALLA PRIMA GRANDE VITTORIA STAGIONALE

Primo successo stagionale per l’U15 di mister Gianluca Voltolini che domenica pomeriggio ottiene tre punti preziosissimi sul terreno esterno. Dopo una gara equilibrata e combattuta, i gialloblù ottengono la vittoria per 2-3 grazie alla rete di Zribi nella prima frazione di gioco e di Nervo e Penasa nella seconda frazione di gara. La squadra di Voltolini tornerà in campo domenica 21 ottobre in casa contro l’Arzignano.

SAN MARINO – TRENTO 2-3 (1-1)

RETI TRENTO: 37’pt Zribi, 10’st Nervo, 22’st Penasa

SAN MARINO (4-3-3): Frisoni; Valentini, Battazza, Tombini, Pala; Zavoli, Cika, Giuccioli; Marra, Carloni, Raschi. A disposizione: Bucci, Balsimelli, Berardi, Gheno, Ciacci, Guidi, Muccioli, Partisani. Allenatore: Matteo Magnani.

TRENTO: Goller; Campagna, Casagrande, Olaru, Scaia; Rossi, Penasa, Curzel; Zribi, Longhi, Nervo. A disposizione: Caset, Corona, Donati, Kravchuk, Chirizzi, Veizi, Taissir, Mag Galuzzi, Canestrini. Allenatore: Gianluca Voltolini.

NOTE: Ammoniti: Casagrande 36’st.

UNDER 14

TRENTO – LEGNAGO 5-1 (3-0)

RETI: 12′ pt, 18′ st Tacconi (T), 19′ pt Nguyen (T), 28′ pt Toniolli (T), 13′ st Clautche (L), 22′ st rig. Marzullo (T)

UNDER 13

ARZIGNANO – TRENTO 0-4