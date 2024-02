Calcio, i risultati delle giovanili del Trento

martedì, 20 febbraio 2024

Trento – La Primavera tornerà in campo sabato 24 febbraio contro la Giana Erminio. Ancora una vittoria per l’Under 17 vittoriosa per 1-2 contro l’Arzignano Valchiampo. Successo netto per il calcio a 5 che si impone per 5-0 sul Brentonico.

PRIMAVERA 4 – GIRONE A

Turno di sosta

L’UNDER 17 GIALLOBLÙ ALLA TERZA VITTORIA CONSECUTIVA

Nella quinta giornata di ritorno, andata in scena domenica mattina presso il centro sportivo di Monteforte D’Alpone, l’Under 17 di Gabbiano Santin vince e centra la terza vittoria consecutiva. La partita tra Trento ed Arzignano Valchiampo si dimostra sin da subito aperta su entrambi i fronti. Alla mezz’ora sono però i Giallocelesti a centrare il gol del momentaneo 1-0 grazie a Verzè, bravo ad insaccare di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I gialloblù reagiscono e tentano a più riprese di riequilibrare i conti, ma i padroni di casa non si fanno sorprendere, chiudendo la prima frazione in vantaggio. Nel corso del secondo tempo, complici anche i cambi effettuati da Mister Santin, gli aquilotti aumentano i giri del motore e con grande caparbietà trovano la rete del pareggio. A siglarla è al 63’ Marques Dos Santos che di testa insacca alle spalle di un’incolpevole Ceresato. Qualche minuto più tardi i gialloblù trovano anche la rete del definitivo 1-2 grazie al solito Marques Dos Santos, che di testa concretizza il cross di Modena, anticipando la difesa avversaria. Da sottolineare la doppietta personale del numero 9 aquilotto, che regala i 3 punti ai suoi e raggiunge quota 11 in campionato. L’Under 17 scenderà nuovamente in campo domenica 25 febbraio in casa contro il Fiorenzuola per la sesta di ritorno.

ARZIGNANO VALCHIAMPO – TRENTO 1-2 (1-0)

RETI: 30’pt Verzè, 18’st e 30’st Marques Dos Santos

ARZIGNANO VALCHIAMPO (4-3-3): Ceresato; Biondani, Galiotto, Mosescu (1’st Xotta), Aloisio; Baccaro, Verzè (35’pt Pegoraro), Querin; Chigi, Castegnaro (34’st Egbeji), Preto (16’st Guzzo). A disposizione: Contrato, Giorietto, Vitali, Rapicano. Allenatore: Franco Bonente.

TRENTO (4-3-3): Santer; Stenico, Palushi, Slomp, Dezulian (1’st Frizzi); Angeli, Stankov (11’ st Calzà), Carrieri, Marques Dos Santos (47’st Ongaro), Rossi (1’st Casagranda), Modena (34’st Pedri). A disposizione: Simonini, Fedrizzi, De Martini.Allenatore: Gabbiano Santin.

SAN MARINO ACADEMY (4-3-1-2): Casadei (39’st Cenci); Marani, Bindi (24’st Mularoni), Manzi (39’st Giorgetti), Marinucci; Battistoni (39’st Giorgi), Forcellini (30’st Valentini P.), Zavoli (1’st Pasolini); Protti (1’st Valentini F.); Dell’Amore, Tamagnini. Allenatore: Alessandro Bonetto.

ARBITRO: Gabrieli. ASSISTENTI: Carbognin e Tomei.

NOTE: Ammoniti: Stenico. Recupero: 2’ + 4’. Spettatori: 70 circa.

L’UNDER 16 DI BALDESSARI ESCE SCONFITTA DI MISURA

VICENZA (VI) Nella quarta gara del girone di ritorno, giocata domenica pomeriggio al campo sportivo di Malo, l’under 16 di Mister Baldessari perde di misura. I gialloblù partono forte e al 3’ con Fedele vanno vicinissimi alla rete. Quattro minuti più tardi passano però in vantaggio i padroni di casa con Urso che raccoglie una palla lunga anticipando Malinverni e servendo Cotoarba, che da pochi passi insacca la rete dell’1-0 gialloceleste. Gli aquilotti ci provano con grande caparbietà e andando anche più volte vicini alla rete del pareggio. Al 33’ sono però ancora i padroni di casa a trovare la via del gol, nuovamente con Cotoarba, abile a farsi trovare in area da De Munari e a battere un incolpevole Malinverni, trovando la doppietta personale e portando i suoi al riposo avanti 2-0. Nella ripresa è totale dominio aquilotto, ma i ragazzi di Baldessari mancano di un po’ di precisione sotto porta. Da sottolineare l’ottima prestazione del numero uno gialloceleste Biasin. Al 33’ i trentini trovano la rete grazie al rigore conquistato da Battocchi e realizzato da Niouer. L’assalto finale dei gialloblù non porta all’effetto sperato, con la partita che termina 2-1 per l’Arzignano Valchiampo. La squadra di Mister Baldessari scenderà nuovamente in campo domenica 25 febbraio in casa contro il Padova.

ARZIGNANO VALCHIAMPO – TRENTO 2-1 (2-0)

RETI: 7’pt e 33’pt Cotoarba, 34’st Niouer (rig.)

ARZIGNANO (4-3-3): Biasin; Jamail, Dalla Riva, Zanetti, Giacomello; Biolo (20’st Salviato), Cotoarba (33’st Faedo), Senter (10’st Campagnolo); Urso (20’st Menegatti), De Munari (33’st Basso), Fabris. In panchina: Boschetto, Gori, Pigozzo, Korreshi. Allenatore: Marco Verinelli.

TRENTO (4-3-3): Malinverni; Marchi, Chemolli (36’st Gianotti), Minelli, Eccheli; Niouer, Fedele, Manfredi (20’st Battocchi); Albertini (28’st Valduga), Modolo (28’st Dalla Palma), Spingola (1’st Leonardi R.). In panchina: Demori, Paoletto. Segalla. Allenatore: Simone Baldessari

ARBITRO: Leonardo Crivellaro. ASSISTENTI: Hoxha e Zordan.

NOTE: Ammoniti: Cotoarba. Recupero: 0’ + 4’. Spettatori: 80 circa.

UNDER 15

Nella quinta giornata di ritorno il Trento Under 15 esce sconfitto per 3-2 ai danni dell’Arzignano Valchiampo. Molti i rammarichi per una partita che ha visto gli aquilotti passare in vantaggio e concludere la prima frazione sul doppio vantaggio grazie alle reti di Bosisio e Olaru. Salvo poi, subire nella ripresa tre reti dei padroni di casa e concludere così la partita con un’amara sconfitta. La squadra di Voltolini scenderà nuovamente in campo domenica 25 febbraio in casa contro il Fiorenzuola.

ARZIGNANO VALCHIAMPO-TRENTO 3-2 (2-2)

Reti: Olaru, Bosisio, Parise, Frighetto, Parise

UNDER 14

CITTADELLA – TRENTO 1-0

UNDER 13

TRIESTINA – TRENTO 3-2

PARZIALI: 1-0, 1-0, 1-1, 0-1

RETI TRENTO: Pasini, Carillo

CALCIO FEMMINILE (U.S.D. ISERA) – ECCELLENZA

Ancora ferma per la pausa invernale, invece, l’Isera calcio femminile. Le campionesse d’inverno di eccellenza femminile, allenate da Mister Zorzutti, torneranno in campo torneranno in campo il 2 marzo contro il Südtirol B.

TRENTO CALCIO A 5

Vittoria convincente per il Trento calcio a 5 che, tra le mura amiche, si impone con un netto 5-0 sul Brentonico. Sugli scudi Diaz Stevens, autore di due reti, entrambe in apertura di tempi. Le altre marcature sono ad opera di Capitan Scaduto che ha contribuito a consolidare il vantaggio di Trento, di Mirco Vivian e Andrea Scalet. Gli aquilotti torneranno in campo, per l’anticipo di campionato, giovedì 22 contro il Cles.

TRENTO-BRENTONICO 5-0