Calcio, i risultati delle giovanili del Sudtirol

domenica, 10 dicembre 2023

Torviscosa – Undicesima giornata del girone di andata per la formazione Primavera 2 dell’FC Südtirol, impegnata nel raggruppamento A. I giovani biancorossi sono scesi in campo nella tarda mattinata di domenica contro l’Udinese allo Stadio Tonello di Torviscosa su un terreno in precarie condizioni, gibboso e scivoloso. I ragazzi guidati da Salvo Leotta sono stati battuti per 3-1. Due occasioni ospiti con Buzi nella prima frazione di gioco. Nella ripresa Udinese in vantaggio all’21’ con un rocambolesco gol di Palma sugli sviluppi di un corner. Al 26’ il raddoppio firmato da Russo, in contropiede e 3’più tardi è arrivato il tris bianconero firmato da Asante -già aggregato alla prima squadra friulana- con un calcio di punizione calciato magistralmente da fuori area e palla in rete all’incrocio dei pali. Al 38’ l’arbitro punisce l’ennesima trattenuta su Buzi con il rigore, che lo stesso Buzi trasforma per il 3-1 finale.

Biancorossi quinti in classifica a quota 17 in condominio con Albinoleffe e Vicenza a quota 17, a due punti dalla coppia Brescia-Padova, a 8 dal Parma e a 16 dalla capolista Cremonese (a punteggio pieno).

UDINESE – FC SÜDTIROL 3-1 (0-0)

UDINESE: Mosca, Scaramelli, Palma, Nwachukwu, Nuredini (53’ Barbana), Marello, Diawara (61’ Corsa), Barabaro (81’ Zunec), Asante (81’ Di Lazzaro), Pejicic (53’ De Crescenzo), Russo. A disposizione: Malusa, Tedeschi, Panagiotakopoulos, Baricchio, Bozza, Caccioppoli. Allenatore: Igor Bubnjic

FC SÜDTIROL: Dregan, Bahaj, Hofer, Gander, Rottensteiner, Margoni (46’ Brick), Costa (70’ Tahiri), Uez, Buzi, Padovani (85’ Messner), Loncini. A disposizione: Tschöll, Balde, Buonavia, Cacciatore, Cangert, Nafaa, Sula, Zejnullahu. Allenatore: Salvatore Leotta

ARBITRO: Luigi Catanoso di Reggio Calabria (Alessandro Munerati di Rovigo e Nicola Morea di Molfetta).

RETI: 66’ Palma (U), 71’ Russo (U), 74’ Asante (U), 83’ rigore Buzi (FCS).

NOTE: ammoniti Pejicic, Barabaro, Palma, Marello, Scaramelli; Gander, Uez, Padovani. Espulso al 90’+1’ Scaramelli per somma di ammonizioni. Angoli: 5-2.

UNDER 17 GIRONE B

Turno esterno per la formazione Under 17 militante nel girone B del campionato nazionale. Nel dodicesimo turno i ragazzi guidati da Mattia Marchi sono stati battuti sul campo del Lecco per 2-0 (0-0 al riposo). A decidere le sorti della gara, le reti di Tondi e Carminati, rispettivamente al 55’ e al 61’.

LECCO – FC SÜDTIROL 2-0 (0-0)

LECCO: Zadek, Polizzi, Scaldaferri, Parizzi (80’ Giuffrida), Cuscuna (90’ Colantonio), Nocito (70’ Piloni), Borserio Gaggi (70’ Purita), Tondi, Parisi (80’ Mungari), Meleddu (70’ Merlika), Carminati (90’ Nova). A disposizione: Speziale, Caputo. Allenatore: Lorenzo Brescello.

FC SÜDTIROL: Bonifacio, Paternoster (80’ Annan), Fontana, Borgognoni, Del Pin, Lochner, Mahknecht, Perin (55’ Constantini), Gabos (55’ Gamper), Volcan, Halili (65’ Lorubbio) A disposizione: Seiwald, Finotti, Kofler, Hoxha, Pilara.

Allenatore: Mattia Marchi

ARBITRO: Andrea Fanciullacci da Savona (Andrea Mapelli di Treviglio e Lucio Salvatore Mascali di Paola)

RETI: 55’ Tondi, 61’ Carminati.

NOTE: ammoniti Borserio Gaggi, Cuscuna, Carminati, Merlika, Halili, Constantini.