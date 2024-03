Calcio, i risultati delle formazioni giovanili del Trento nel weekend

lunedì, 25 marzo 2024

Trento – I risultati del weekend delle formazioni gialloblù. Nella trasferta in terra sarda, la Primavera viene fermata dalla Torres. Pareggio prezioso per l’Under 17 contro la Virtus Verona. Altra vittoria per il Calcio a 5 che supera 4-1 la Febbre Gialla.

Nella partita valevole per l’ottava giornata di ritorno del campionato Primavera 4, la squadra allenata da Joan Moll dopo essere andata in vantaggio nella prima frazione di gioco, subisce l’immediato pareggio della Torres sul finire del primo tempo, per poi vedersi superare nel corso della seconda frazione. A nulla sono serviti gli assalti finali per cercare di agguantare il pari.

PRIMAVERA – GIRONE A

Sassari – Nella partita valida per la diciannovesima giornata di campionato, il Trento Primavera, impegnato nell’insidiosa trasferta di Sassari, esce sconfitto per 2-1 contro i pari età della Torres. Dopo l’iniziale vantaggio grazie alla rete di Sartori, i padroni di casa tra la fine del primo e l’inizio del secondo tempo hanno firmato il sorpasso utile alla vittoria.

Cronaca. Pronti via e il Trento parte subito forte alla ricerca del vantaggio. Al 6’ Sartori calcia da distanza ravvicinata ma il suo tiro viene rimpallato dalla difesa di casa. Al 10’ altra occasione per i gialloblù: Benallal fa partire dal limite dell’area un tiro radente che finisce fuori di poco. Al 21’ ci prova Puzic che, da posizione centrale del limite dell’area di rigore, calcia la sfera che si spegne sopra la traversa. Al 24’ è la Torres a rendersi pericolosa con Ruggiu, bravo ad incunearsi tra le maglie gialloblù e a far partire una conclusione che finisce di poco sopra la traversa. Al 25’ arriva il primo squillo: lancio di Zanon dalla propria metà campo in direzione laterale alla ricerca di Sartori, bravo ad entrare in area e a far partire un diagonale che non lascia scampo a Petricciolo. Punteggio che dunque cambia e vede il Trento condurre per 1-0. Cinque minuti più tardi arriva la reazione rossoblù con il cross di Leso intercettato in maniera decisiva da Stankov. Al 43’ ci prova di nuovo il Trento con Puzic, il cui tiro – indirizzato all’angolino basso – viene deviato in angolo dal portiere di casa. Al 45’, a tempo scaduto, dopo un’azione da calcio d’angolo in favore degli aquilotti, la Torres effettua una ripartenza fulminea appoggiando la palla su Ruggiu, il quale fa partire un tiro all’angolino che non lascia scampo a Santer. La prima frazione di gioco termina dunque sull’1-1. Ad inizio ripresa la squadra di casa entra in campo con un piglio diverso alla ricerca della vittoria e dopo appena cinque minuti arriva il sorpasso: Mudadu dall’interno dell’area di rigore fa partire un fendente di sinistro con la palla che si infila sotto la traversa. Risultato che cambia in favore dei rossoblù che si portano così sul 2-1. Forti del vantaggio, i padroni di casa continuano a spingere. Al 55’ è ancora Mudadu a rendersi pericoloso con una conclusione che finisce alta di poco. Il Trento Primavera prova a scuotersi al 74’ con Ruffato, il cui cross viene deviato pericolosamente a fil di palo dalla difesa di casa. Un minuto più tardi è sempre il numero 10 gialloblù a disegnare da corner una parabola invitante su cui interviene Puzic il cui colpo di testa finisce alto sopra la traversa. Nell’ultimo quarto d’ora il Trento ci prova ma non riesce ad agguantare il pareggio. Termina dunque 2-1 in favore della Torres il match valevole per l’ottava giornata di ritorno del campionato Primavera 4. Prossimo appuntamento vedrà la squadra di Moll Moll impegnata tra le mura amiche, giovedì 28 marzo alle ore 14.30, contro il Pontedera.

TORRES – TRENTO 2-1 (1-1) 25’ pt Sartori, 45’pt Ruggiu, 5’st Mudadu.

TORRES (3-5-2): Petricciolo; Minelli, Secci (1’st Dieni), Mura; Peru (12’st Serra), Mudadu, Ruggiu, Fiori (25’st Biasiato), Deriu (46’st Sara); Luiu (25’st Demontis), Leso.

A disposizione: Tedde, Carta, Sotgiu, Del Giudice, Mulas.

Allenatore: Marco Sanna.

TRENTO (4-3-1-2): Santer; Madau (22’st Thiago), Stankov, Puzic, Festi; Miola (12’st Grassetti), Zanon (22’st Chanii), Benallal; Del Piero, Ruffato (33’st Lorenzi), Sartori (1’st Schneider).

A disposizione: Broseghini, Abdiju, Pedergnana, Grossi.

Allenatore: Joan Moll Moll.

ARBITRO: Salvatore Fresu di Porto Torres (SS).

ASSISTENTI: Marco Faggiani e Chiara Cappai di Porto Torres (SS).

NOTE: 110 spettatori. Ammoniti: 37’pt Pedergnana, 21’st Zanon, 36’st Del Piero. Espulsi: 50’st Grassetti. Recupero: 0’+4’.

L’UNDER 17 GIALLOBLU’ PAREGGIA IN RIMONTA CON LA VIRTUS VERONA

Trento – Nella decima giornata di ritorno, andata in scena domenica mattina presso il Campo Sportivo C. Prada di Cristo Re, l’Under 17 di Gabbiano Santin, priva di Marques Dos Santos e Santer in forza alla primavera, ritorna al risultato utile agguantando un importante pareggio. La partita si mette subito in salita, con gli ospiti che all’8’ realizzano la rete del momentaneo 0-1 grazie a Viviani, abile a battere Simonini dal limite dell’area di rigore dopo un disimpegno sbagliato dai padroni di casa. I rossoblù approfittano del momento positivo e al 15’ trovano il gol del raddoppio, nuovamente con Viviani, bravo a realizzare dal dischetto il rigore procurato da Baptista. Gli aquilotti di Mister Santin, sotto di due reti, non si perdono però d’animo e dopo aver colpito una traversa con Mazzurana, al 34’ è lo stesso numero 7 trentino ad incaricarsi della battuta di una punizione dai 35 metri, realizzando uno splendido gol all’incrocio e dimezzando lo svantaggio. Quattro minuti più tardi i gialloblù completano la rimonta siglando il gol del pareggio con Carrieri, che dal limite dell’area concretizza lo scarico di Casagranda e regala di fatto il 2-2 ai suoi. Il secondo tempo viene giocato per lo più a metà campo, senza nessuna particolare occasione su entrambi i lati e con il tabellino invariato rispetto al primo parziale. L’Under 17 gialloblù scenderà nuovamente in campo domenica 7 aprile fuori casa contro la Triestina per l’undicesima giornata di ritorno.

TRENTO – VIRTUS VERONA 2-2 (2-2) 8’pt e 15’pt Viviani, 34’pt Mazzurana, 38’pt Carrieri

TRENTO (4-3-3): Simonini; Calzà, Palushi, Angeli, Stenico; Mahecha, Mazzurana, Carrieri; Rossi (28’st Dezulian), Casagranda, Modena. A disposizione: Olivieri, Sonn, Ongaro, Fedrizzi. Allenatore: Gabbiano Santin.

VIRTUS VERONA (3-4-3): Peroni; Angelini (39’st Pedrett), Bertani, Passigato Rigotti; Signori, Rossi (39’st Begnini), Ghisleni, Egharevba (26’st Zardini); Baptista (45’st Campedelli), Viviani, Fasoli (39’st Zilio). A disposizione: Signorini, Nokollaj, Yankey, Facchin. Allenatore: Marco Zanetti.

ARBITRO: Denise Perenzoni. ASSISTENTI: Elena Biagi, Giuseppe Lanotte.

NOTE: Ammoniti: Stenico, Viviani. Recupero: 2’ + 2’. Spettatori: 80 circa.

UNDER 16: turno di riposo

L’UNDER 15 PERDE DI MISURA NEL FINALE

Trento – Nella decima giornata di ritorno, andata in scena domenica mattina presso il Campo Sportivo Talamo, l’Under 15 di Gianluca Voltolini perde di misura contro la Virtus Verona. Dopo un primo tempo giocato a viso aperto e terminato a reti bianche, al 57’ della ripresa i gialloblù sbloccano il risultato grazie alla rete di Canestrini, che porta i suoi avanti 1-0. Nonostante l’ottima prestazione aquilotta, gli ospiti riescono a rimontare il risultato pareggiando al 71’ con il tiro dalla distanza di Floriani e centrando la rete del definitivo 2-1 all’84’ grazie all’incornata vincente di Guerra sugli sviluppi di un corner. Il prossimo impegno per l’under 15 di Mister Voltolini è fissato per domenica 7 aprile, in trasferta, contro la Triestina nella sfida valida per l’undicesima giornata di ritorno.

TRENTO – VIRTUS VERONA 1-2 (0-0) 12’st Canestrini, 26’st Floriani, 39’st Guerra

UNDER 14:

TRENTO – VIRTUS VERONA 0-0

UNDER 13:

TRENTO – CITTADELLA 4-2

PARZIALI: 0-0, 2-1, 1-0, 1-1

RETI TRENTO: Serra x2, Dalpiaz, Frediani

TRENTO CALCIO A 5:

FEBBRE GIALLA – TRENTO 1-4

RETI TRENTO: Diaz Florez (2), Catalano, Mirko Vivian

CALCIO FEMMINILE (U.S.D. ISERA) – ECCELLENZA –

ISERA Le ragazze di Mister Zorzutti torneranno in campo domenica 7 aprile contro il Red Lions Tarsch.