Calcio, i risultati delle formazioni giovanili del Trento

lunedì, 20 novembre 2023

Trento – Il bilancio del weekend delle formazioni giovanili del Trento. Successo per il Calcio a 5 e l’Isera femminile, turno di riposo per la Primavera che tornerà in campo sabato prossimo contro la Torres, l’Under 17, l’Under 16 e l’Under 15 (foto credit Biagini) cadono contro il Cesena.

PRIMAVERA 4 – GIRONE A

Turno di riposo per la formazione di Joan Moll che sabato prossimo affronterà in casa la Torres.

L’UNDER 17 GIALLOBLÙ SI ARRENDE ALLA CORAZZATA BIANCONERA

Nella nona gara stagionale, andata in scena domenica pomeriggio presso il campo di Cristo Re, l’Under 17 di Gabbiano Santin, priva del bomber Marques Dos Santos out per infortunio, cade di fronte ad un Cesena straripante. Gli ospiti dimostrano le proprie qualità tecniche sin dal principio di gara, trovando il vantaggio dopo soli 3 minuti grazie alla rete di Amadori. Gli aquilotti ci provano ma il pallino del gioco rimane, per la maggior parte del tempo, in possesso della compagine romagnola, che nel corso del primo tempo trova anche altre due reti: al 18’ con Zamagni e al 31’ con Comandini. La prima frazione termina quindi sul punteggio di 0-3. Nella seconda metà di gara la musica non cambia e le forze fresche inserite da mister Santin non bastano a contenere il ritmo dei bianconeri, che chiudono la partita sullo 0-8 con due gol centrati nel finale dai neo entrati Berti e Shehi. Ai gialloblù va dato merito di averci provato fino alla fine nonostante la caratura degli avversari. Il prossimo impegno in agenda per i giovani aquilotti sarà domenica 26 novembre fuori casa contro la Virtus Verona.

TRENTO – CESENA 0-8 (0-3) 3’pt Amadori, 18’pt Zamagni, 31’pt Comandini, 5’st Bertaccini, 7’st Biguzzi, 36’st Okoli, 42’st Berti, 44’st Shehi

TRENTO (4-3-3): Santer; Calzà (16’st Fedrizzi), Palushi (37’st De Martini), Slomp (16’st Pedri), Angeli; Sonn, Mazzurana (32’st Dezulian), Degasperi; Casagranda (32’ Ongaro), Modena (1’st Stankov), Frizzi (32’st Rossi). A disposizione: Olivieri, Badiaga. Allenatore: Gabbiano Santin.

CESENA (4-3-3): Fontana; Comandini (23’st Shehi), Ridolfi, Zamagni (23’st Berti), Brisku (9’st Liverani); Greco, Biguzzi (23’st Piermaria), Amadori; Galvagno (9’st Okolo), Bertaccini (9’st Gori), Lantignotti (34’st Fabbri). A disposizione: Magnani, Sanaj. Allenatore: Roberto Tamburini.

ARBITRO: Armellini. ASSISTENTI: Rusu e Battan.

UNDER 16 DI MISTER BERTOLDI SCONFITTA DAI CAMPIONI D’ITALIA

Nella settima gara di campionato, giocata domenica pomeriggio sul campo sportivo Romagna Centro di Cesena, l’under 16 di mister Bertoldi trova un’amara sconfitta contro i neo campioni d’Italia 2022/23 categoria under 15. I padroni di casa partono in quinta e nonostante i gialloblù controllino il gioco per diversi tratti di gara, la partita si mette subito in salita con i romagnoli che sfruttano con cinismo le proprie occasioni. Al 7’ i bianconeri passano infatti in vantaggio per effetto dell’incornata vincente di Scapoli su corner. Al 14’ arriva anche la rete del 2-0 con deviazione fortuita di Marini che spiazza un incolpevole Demori, mentre, al 35’ i padroni di casa segnano la rete del 3-0 che sancisce la fine del primo tempo. Nel secondo parziale la piega della gara rimane la medesima e gli ospiti vanno a segno al 50’ e al 52’, rispettivamente sugli sviluppi di una triangolazione e dopo un’azione personale di Ricci, autore di una tripletta. Il definitivo 6-0 giunge al 88’ con Paoletti. Un risultato probabilmente anche troppo severo per la squadra di Bertoldi, che nel corso della partita ha sviluppato delle trame positive ed espresso un buon calcio. Il prossimo impegno per i gialloblù di mister Bertoldi sarà domenica 26 novembre in casa contro il Legnago.

CESENA – TRENTO 6-0 (3-0) 7’pt Scapoli, 14’pt Marini, 35’pt 5’st 7’st Ricci, 43’st Paoletti

CESENA (4-3-3): Musardo; Zaghini, Marini, Pezzi, Giometti; Cavalletti, Casadei, Frisoni; Ricci, Poletti, Scapoli. A disposizione: Apuzzo, Cenerelli, Paterna, Cimatti, Bagnolini, Petito, Maroni, Moretti, Da Rugna. Allenatore: Lorenzo Magni.

TRENTO (4-3-3): Demori; Marchi (26’st Magro), Chemolli, Minelli (30’st Leonardi M.), Eccheli; Segalla, Fedele (14’st Dalla Palma), Manfredi (26’st Valduga); Bosisio (1’st Laratta), Battocchi (1’st Modolo), Spingola (14’st Leonardi R). A disposizione: Malinverni, Niouer. Allenatore: Andrea Bertoldi.

ARBITRO: Alessandro Tassi. ASSISTENTI: Muzzo e Angelini.

L’UNDER 15 GIALLOBLÙ SCONFITTA DI MISURA

Alla nona stagionale, disputata domenica mattina al campo di Cristo Re, l’Under 15 di mister Gianluca Voltolini si arrende con onore al Cesena. Al 4’ di gara gli ospiti segnano la rete dello 0-1 sugli sviluppi di un contropiede. La partita si dimostra però fin da subito equilibrata e al 23’ è Nervo a portare il punteggio sull’1-1 con un bel tiro in diagonale, chiudendo il primo parziale in pari. Nel secondo tempo il Cesena inserisce forze fresche e al 10’ centra la rete dell’1-2 con Morigi mentre la 37’ trova la rete del definitivo 1-3 con Bucchi. L’under 15 gialloblù tornerà in campo domenica 26 novembre in trasferta contro la Virtus Verona.

TRENTO – CESENA 1-3 (1-1) 4’pt Conte, 23’pt Nervo, 10’st Morigi, 37’pt Bucchi

UNDER 14

VICENZA – TRENTO 2-0

RETI: 6’pt Pattina, 38’st Miron

Prossimo impegno: Trento – Padova domenica 26 novembre

UNDER 13

VENEZIA – TRENTO 5-2

Tempi: 1-0, 2-0, 0-1, 0-0

RETE TRENTO: Giovannini

Prossimo impegno: Trento – Legnano domenica 26 novembre

TRENTO CALCIO A 5 – SERIE C –

TRENTO – GOSTIVAR 5-1

RETI TRENTO: Scaduto, Buffa, Iancu, Vivian D., Vivian M.

Ritrovata la semifinale di Coppa Italia ai danni del Calcio Bleggio, battuto lo scorso martedì 14 novembre, i gialloblù venerdì hanno fatto propria per 5-1 la sfida di cartello contro il Gostivar. A segno, per gli aquilotti, i fratelli Mirco e Davide Vivian, Buffa, Iancu e Scaduto.

CALCIO FEMMINILE (U.S.D. ISERA) – ECCELLENZA

ISERA – NEUGRIES 8-0 10’pt 16’pt 23’pt Conci, 8’st 17’st 43’st 46’st Panizza 19’st Salvetti

Ancora una vittoria per le ragazze allenate da Mister Zorzutti che s’impongono, nel rettangolo verde di casa, per 8-0 sul Neugries, confermandosi così prime in graduatoria. Da segnalare l’esordio in prima squadra delle under 19 Giulia Moggiol (2007) Aurora Righetti (2007) e Ester Avesani (2008). Domenica prossima, nell’ultima partita del girone d’andata, sfida contro il Riva del Garda, seconda in classifica.