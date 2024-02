Calcio, i risultati del weekend delle Giovanili del Trento

lunedì, 5 febbraio 2024

Trento – La Primavera torna a muovere la classifica grazie al punto conquistato a Novara. L’Under 17 s’impone in trasferta contro il Rimini mentre l’Under 16 si arrende alla Triestina. L’under 14 ottiene i tre punti contro i giuliani. Ancora ferma l’Isera Calcio Femminile che riprenderà il 2 marzo.

PRIMAVERA 4 – GIRONE A

Nella terza giornata di ritorno, giocatasi presso il centro sportivo Novarello, i giovani aquilotti guidati temporaneamente da Andrea Bertoldi conquistano un prezioso punto utile alla classifica. Cronaca. La prima frazione di gioco è caratterizzata da occasioni di marca novarese. Al 6’ il tiro di Omoruy dall’interno dell’area di rigore finisce di poco fuori sul secondo palo. Al 13’ discesa da parte di Sartor, cross in mezzo all’area dove Omoruy effettua un velo in favore di Cofussi il quale fa partire un tiro potente che trova un attento Santer bravo a deviare a lato. Dieci minuti più tardi è nuovamente la squadra di casa a rendersi pericolosa tramite un uno-due al limite dell’area e successiva conclusione di Valenti che finisce fuori di poco. Si va dunque al riposo sullo 0-0 dopo una prima frazione di marca locale. Ad inizio ripresa è il Trento a provare a sbloccare la partita. Al 49’ Puzic fa partire una conclusione da fuori area che finisce a lato del secondo palo. Al 59’ Gabriele parte tutto solo dalla propria metà campo, salta alcuni avversari ed una volta arrivato all’interno dell’area di rigore fa partire un tiro che termina alto. Al 63’ è nuovamente il gialloblù Puzic a suonare la carica con una bella conclusione che costringe il portiere di casa alla deviazione in tuffo. La primavera del Trento continua a spingere e al 68’, dopo un’azione personale, è Stankov dall’interno dell’area di rigore a far partire una conclusione pericolosa respinta con i pugni da Bovi. La partita continua ad essere molto tattica con le due squadre ben schierate dai rispettivi allenatori. Sul finire di gara, all’88’ ultimo sussulto gialloblù: calcio d’angolo battuto da Ruffato su cui interviene di testa Madau con il pallone che si spegne di poco alto sopra la traversa. La partita, valevole per la terza giornata di ritorno, termina quindi sul punteggio di 0-0. Il prossimo impegno vedrà i giovani aquilotti impegnati sabato 10 febbraio in casa contro l’Arezzo.

NOVARA – TRENTO 0-0 (0-0)

NOVARA (4-3-3) Bovi; Pellegrino, Lartey, Gabriele, Pizzolato; La Rosa, Zocco Ramazzo (37’st Prudnikov), Sartor (37’st Scariano); Omoruy (37’st Metaj), Cofussi (29’st Verga), Valenti (11’st Rosa). A disposizione: Cucinotta, Gattoni, Velcani, Equaseki, De Mori. Allenatore: Franco Semioli.

TRENTO (4-3-3) Santer; Madau, Stankov, Puzic, Zanon; Festi, Sartori (27’st Chanii), Benallal; Del Piero (27’st Lorenzi), Ruffato (45’st Piazza), Grassetti (18’st Schneider). A disposizione: Malinverni, Fatih, Dedeli, Gianotti, Grossi. Allenatore: Andrea Bertoldi.

ARBITRO: Lorenzo Bruna di Ivrea

ASSISTENTI: Roberto Ferrara di Novara e Othmane Horri di Novara

NOTE: 70 spettatori. Ammoniti: 8’st Stankov, 34’st Lartey, 34’st Chanii, 48’st Gabriele. Recupero 2’+4’

L’UNDER 17 GIALLOBLÙ RITROVA UN’IMPORTANTE VITTORIA

Nella seconda giornata di ritorno, andata in scena domenica pomeriggio presso il centro sportivo Romeo Neri, l’Under 17 di Gabbiano Santin vince e dilaga. Il gialloblù partono in quinta e alla prima azione utile trovano il gol dello 0-1: al 7’ Rossi entra in area dalla destra e trafigge abilmente Di Ghionno. I padroni di casa sono però bravi a reagire e al 23’ centrano la rete del pareggio con Conti, che dopo un’azione personale spiazza un’incolpevole Simonini e porta il risultato sul momentaneo 1-1. Il primo parziale non smette di regalare emozioni e al 45’ c’è tempo per un nuovo vantaggio aquilotto firmato Palushi, bravissimo a concretizzare in scivolata un traversone dalla destra di Marques Dos Santos e a portare i suoi a riposo sul risultato di 1-2. Nella ripresa i biancorossi sembrano determinati a riequilibrare i conti, ma Simonini salva più volte i suoi. All’89’, complice lo sbilanciamento offensivo dei romagnoli, i gialloblù di Santin trovano il gol dell’1-3 con Mazzurana, che dopo un’azione personale insacca uno splendido tiro a giro, mentre al 93’ è Palushi, autore di una doppietta personale, a fissare il risultato sull’1-4 in favore degli aquilotti. I gialloblù scenderanno nuovamente in campo domenica 11 febbraio in casa contro il San Marino per la quarta di ritorno.

RIMINI – TRENTO 1-4 (1-2)

RETI: 7’pt Rossi, 23’pt Conti, 45’pt e 48’st Palushi, 44’st Mazzurana

TRENTO (4-3-3): Simonini; Calzà, Palushi, Degasperi, Angeli; Sonn, Frizzi, Marques Dos Santos; Rossi (43’st Mazzurana), Mahecha, Frizzi. A disposizione: Olivieri, Fedrizzi, Ongaro, Stenico, Slomp, Pedri, Casagranda, Dezulian. Allenatore: Gabbiano Santin.

RIMINI (3-4-1-2): Di Ghionno; Casadei, Drudi, Magi; Fiordalisi, Bizzarri, Gambini, Conti; Brolli; Arlotti, Aruta. A disposizione: Pirini, Petrini, Lepri, Acunzo, Cellarosi. Allenatore: Michele Pieri.

ARBITRO: Budriesi. ASSISTENTI: Nuzzo e Scheda.

NOTE: Recupero: 2’ + 5’. Spettatori: 70 circa.

L’UNDER 16 DI MISTER BALDESSARI SCONFITTA DALLA TRIESTINA

Nella terza gara del girone di ritorno, giocata domenica pomeriggio al campo sportivo di Cristo Re, l’under 16 di Mister Baldessari esce sconfitta contro la terza forza del campionato. I Giuliani partono subito forte e al 7’ trovano la rete del vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo, quando Bandi svetta più in alto di tutti ed insacca alla destra del numero 1 gialloblù che nulla può. Gli aquilotti non si danno per vinti e al 13’ vanno vicinissimi alla rete del pareggio con Segalla, che su una palla respinta dalla difesa ospite indirizza un tiro preciso verso l’incrocio dei pali trovando, però, uno splendido intervento di Fajt, abile a mettere in corner con la mano di richiamo. Dopo una serie di occasioni su entrambi i lati sono ancora i biancorossi a trovare la via del gol, questa volta grazie a Minenna, che dopo un’azione personale spiazza Malinverni e segna la rete che di fatto porta i suoi a riposo sul risultato di 0-2. Nel secondo parziale i gialloblù di Santin impiegano tutte le proprie forze per provare a riaprire il match e vanno più volte vicini al gol. Da sottolineare il colpo di testa di Spingola, di poco a lato, e il tiro da fuori area di Fedele, che colpisce il palo. Nonostante la prova di carattere, i tentativi trentini risultano vani e la partita si chiude sul risultato di 0-2 in favore della Triestina. Gli aquilotti rimarranno fermi per un turno di riposo e scenderanno nuovamente in campo domenica 18 febbraio fuori contro l’Arzignano Valchiampo per la quarta di ritorno.

TRENTO – TRIESTINA 0-2 (0-2)

RETI: 7’pt Bandi, 25’pt Minenna

TRENTO (4-3-3): Malinverni; Segalla (1’st Marchi), Chemolli (28’st Paoletto), Minelli (18’st Modolo), Eccheli; Niouer, Fedele, Magro (1’st Manfredi); Spingola (35’st Valduga), Dalla Palma (18’st Laratta), Gianotti (1’st Leonardi R.). A disposizione: Demori. Allenatore: Simone Baldessari.

TRIESTINA (4-3-1-2): Fajt; Demarco (29’st Comuzzi), Esposito (18’st Brancati), Faraci (6’st Muzzicato), Lubrano; D’ Aniello (18’st Carriello), Bentivoglio (1’st Riccardi), Ferranti; Minenna; Kamga Sani (1’st Novak), Bandi (39’st Hasani). A disposizione: Reglia, De Caneva. Allenatore: Luca Tentindo.

ARBITRO: Andrea Scomparin. ASSISTENTI: Magli e Borinato.

NOTE: Ammoniti: Chemolli, Demarco, Riccardi. Recupero: 2’ + 4’. Spettatori: 70 circa.

L’UNDER 15 DI MISTER VOLTOLINI SCONFITTA A RIMINI

Nella terza gara di ritorno, disputata domenica mattina presso il centro sportivo Romeo Neri, l’Under 15 di Gianluca Voltolini si arrende all’attuale terza forza del campionato. I padroni di casa partono forte, trovando la rete del vantaggio all’8’ grazie a Pedrelli e raddoppiando al 16’ con Mambelli. Nonostante la gara iniziata in salita, i gialloblù provano a reagire con forza e determinazione, senza però riuscire a riaprire la gara ed andando a riposo sul parziale di 2-0. Nel secondo tempo i romagnoli sembrano intenzionati sin da subito a chiudere definitivamente i conti e, complici i tentativi offensivi aquilotti, centrano il gol per altre quattro volte grazie alla tripletta di Frati e al gol di Boscherini, che al 35’ fissa il risultato sullo 0-6. I gialloblù di Voltolini torneranno in campo domenica 11 febbraio in casa contro il San Marino per la quarta di ritorno.

RIMINI – TRENTO 0-6 (0-2)

Reti: 6’pt Pedrelli, 16’pt Mambelli, 3’st, 19’st e 25’st Frati, 35’st Boscherini

UNDER 14

TRENTO – TRIESTINA 5-2

Marcatori Trento: Abbasciano, Shima, Tomedi x2, Paternoster

UNDER 13

UDINESE – TRENTO 3-2

PARZIALI: 0-0, 3-0, 0-1, 0-2

RETI TRENTO: Frediani

CALCIO FEMMINILE (U.S.D. ISERA) – ECCELLENZA –

Ancora ferma per la pausa invernale, invece, l’Isera calcio femminile. Le campionesse d’inverno di eccellenza femminile, allenate da Mister Zorzutti, torneranno in campo torneranno in campo il 2 marzo contro il Südtirol B.