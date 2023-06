Calcio, finale playoff Serie C: impresa del Lecco, battuto il Foggia

martedì, 13 giugno 2023

Foggia – Impresa del Lecco nella trasferta allo Zaccheria, batte il Foggia con una gara gagliarda e grazie ad una punizione battuta magistralmente da Lepore a 8′ minuti allo scadere della gara ribalta la sfida, iniziata con qualche difficoltà e il gol di Leo al 7′.

Poi i blucelesti hanno preso le misure dalla formazione allenata di Delio Rossi, pareggiando con un colpo di testa di Pinzauti e all’82’ una punizione dal limite area di Lepore li porta in vantaggio. E adesso per il Lecco la promozione in Serie B passa dal suo stadio – il Rigamonti Ceppi – domenica pomeriggio (inizio alle 17:30) quando ci sarà la sfida di ritorno.

IL TABELLINO

FOGGIA – LECCO 1- 2 (Leo (F) al 7′ p.t.; Pinzauti (L) al 29′ p.t.; Lepore (L) all’82’)

FOGGIA (3-5-2) Dalmasso; Rizzo, Kontek, Leo; Bjarkason (dal 1′ s.t. Garattoni), Frigerio (dal 27′ s.t. Petermann), Di Noia, Schenetti, Costa; Ogunseye (dal 37′ s.t. Beretta), Peralta (dal 29′ s.t. Iacoponi). Allenatore Delio Rossi.

LECCO (3-4-3) Melgrati; Celjak, Bianconi, Lepore; Girelli, Galli (dal 22′ s.t. Lakti), Zuccon, Zambataro; Tordini (dal 1′ s.t.Ardizzone; dall’8′ s.t. Stanga), Pinzauti (dal 22′ s.t. Mangni), Buso (dal 39′ s.t. Bunino). Allenatore Luciano Foschi

ARBITRO Bonacina di Bergamo

Spettatori 13mila circa. Ammoniti: Di Noia, Peterman. Angoli: 4-3.