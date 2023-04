Calcio, festa FeralpiSalò per la promozione in Serie B

domenica, 9 aprile 2023

Salò (Brescia) – Un sogno si è avverato, la Feralpisalò ha vinto il campionato di Serie C e conquistato la promozione in Serie B con il successo sulla Triestina. Un insieme di grandi emozioni con la festa dei “Leoni del Garda” e le dichiarazioni dei protagonisti (mister Vecchi e il presidente Pasini foto © FeralpiSalò)

Il presidente della FeralpiSalò Giuseppe Pasini: “Un miracolo sportivo che però è il frutto di una programmazione che dura da diversi anni, un consolidamento dei nostri risultati. Nel calcio non è semplici e noi siamo stati bravi. Sono contento perché è un traguardo straordinario. Un grazie speciale alla squadra e a mister Vecchi per il grandissimo lavoro fatto. Un ringraziamento anche a tutto lo staff che ha lavorato fuori dal campo, dietro le quinte. Non si vince solo in campo, ma si vince anche con l’organizzazione e mantenendo la calma, gestendo al meglio tutte le situazioni. Un sogno che si avvera”.

Il direttore sportivo Andrea Ferretti: “Vincere è sempre bello, vincere con questo gruppo e con questa società è ancora più bello. Sono stati mesi intensi, di duro lavoro, che hanno portato però ad un risultato senza precedenti. La squadra e tutto lo staff ci hanno sempre creduto e hanno fatto un lavoro eccezionale. Siamo davvero contenti per questo traguardo storico. Questa vittoria nasce da una programmazione di diversi anni fatta dal nostro Presidente che ci ha sempre creduto e ha lavorato per questo giorno. Il grande merito va al gruppo, giorno dopo giorno ci abbiamo sempre creduto ed oggi siamo qua a festeggiare, tutti insieme.”

Mister Stefano Vecchi: “Siamo contenti, la cosa più bella è vedere la felicità sui volti di tutti e lo stadio pieno. Siamo riusciti a realizzare un obiettivo che forse all’inizio del campionato era solo un sogno, perché come tutti gli anni ci si mette dietro alle piazze più importanti. Noi, con il duro lavoro e le idee, siamo riusciti a compiere un’impresa anche grazie a tutto lo staff che lavora alle nostre spalle. È un momento indimenticabile.”

Capitan Elia Legati: “Oggi è una giornata indimenticabile, è una soddisfazione, un’emozione pazzesca. Sono arrivato qua 5 anni fa e si parlava già di Serie B. In tutti questi anni è stato fatto un grandissimo lavoro dalla società e dal Presidente per arrivare a questo obiettivo. Abbiamo alzato la mentalità e il ritmo, oggi raccogliamo il frutto del nostro duro lavoro. Prima della partita ho detto ai ragazzi che dovevamo vincere soprattutto per la nostre famiglie e per chi c’è sempre stato, soprattutto nei momenti più brutti, nonostante tutto. La vittoria va a loro.”

Ilenia Setola, direttore marketing: “Oggi viviamo un’emozione unica, indescrivibile a parole. Il merito è del gruppo, se non ci fosse un grande gruppo non saremmo qui oggi. Io dico sempre che insieme e uniti si va più lontano ed oggi è la dimostrazione di questo. Queste settimane sono stati ricche di momenti di grande tensione, ma siamo stati bravi a non pesare sui ragazzi. Ci guardavamo negli occhi e bastava quello. Ora possiamo finalmente festeggiare tutti insieme”.