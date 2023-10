Calcio, Feralpisalò licenzia mister Stefano Vecchi

lunedì, 23 ottobre 2023

Salò (Brescia) – Feralpisalò annuncia di aver sollevato Stefano Vecchi (a sinistra nella foto accanto al presidente Pasini) dall’incarico di allenatore della Prima squadra. “Lo ringraziamo per il contributo dato in questi anni – ha detto il presidente Giuseppe Pasini – e per essere stato tra i principali protagonisti della prima, storica promozione in Serie B. Il suo nome resterà per sempre nella storia dei Leoni del Garda”.

Contestualmente, Feralpisalò comunica che, oltre a Vecchi, terminerà la collaborazione con i verdeblù anche il collaboratore tecnico Giordano Paganotto.

“Ad entrambi, – prosegue – i più sinceri auguri per i migliori successi personali e professionali”.

“Mi dispiace molto – conclude Pasini – quando un allenatore viene esonerato è sempre una piccola sconfitta di tutto il club. Adesso però dobbiamo pensare al nostro obiettivo e raggiungere il prima possibile la salvezza attraverso il lavoro e l’unità di tutti. A Stefano non posso che estendere il ringraziamento di tutta la famiglia verdeblù: in questi due anni e mezzo ha fatto grandi cose e ha guidato il team in Serie B e per questo gliene saremo sempre grati: rimarrà nella storia della Società. Il più grande in bocca al lupo a lui per un futuro ricco di soddisfazioni”.

La guida tecnica della Prima squadra affidata a Marco Zaffaroni

Nato a Milano il 20 gennaio 1969, Zaffaroni ha iniziato la carriera in panchina nella stagione 2009/2010 come vice allenatore del Perugia. Nel 2022 il debutto in serie A con l’Hellas Verona dopo diverse esperienze professionali con altri club, tra Serie B e Serie C come Monza, Albinoleffe e Cosenza. Il tecnico ha firmato un contratto con i Leoni del Garda fino al 30 giugno 2024. Il nuovo tecnico verdeblù già oggi pomeriggio guiderà il primo allenamento

Contestualmente, Feralpisalò comunica che entrerà a far parte dello staff tecnico anche Alessandro Gazzi (nella foto sopra, il primo da sinistra), con il ruolo di vice allenatore. Nato a Feltre (Belluno) il 28 gennaio 1983, si è ritirato dal calcio giocato nel luglio 2021 dopo 20 anni da centrocampista. Nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di Treviso, Lazio, Viterbese, Bari, Reggina, Siena, Torino, Palermo e Alessandria. In seguito, l’esperienza da collaboratore tecnico nei Grigi e da vice allenatore nel Torino U17. Il Club rivolge ad entrambi un caloroso benvenuto a Salò e l’augurio di un proficuo lavoro.