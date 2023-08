Calcio, FeralpiSalò ha acquistato dalla Spal l’attaccante La Mantia

martedì, 8 agosto 2023

Salò (Brescia) – Feralpisalò ha acquisito dalla Spal, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, le prestazioni sportive del calciatore Andrea La Mantia. L’attaccante, classe 1991, ha firmato un contratto con i leoni del Garda fino al 30 giugno 2024.

Ecco le prime parole del giocatore in verdeblu: “Sono molto contento di essere qui, ringrazio il presidente e i direttori per la grandissima opportunità. Mi sono sentito fin da subito ben voluto, ho avuto modo di parlare già anche con mister Vecchi e sono molto contento di poter iniziare questa avventura. Credo sia la scelta più giusta per me in questo moment, anche per potermi rilanciare. La Serie B è un campionato difficile e dobbiamo essere pronti, il gruppo potrà fare la differenza”.