Calcio femminile, tris Lazio al Brescia

domenica, 5 novembre 2023

Formello – Il Brescia Calcio Femminile matura un 3 – 0 nella sfida contro la Lazio, prima in classifica, allo stadio Mirko Fersini di Formello al termine di una partita altalenante. Le ragazze di Nicolini, infatti, si impongono per i primi 15′ ma poi si riduce l’intensità del gioco, complice soprattutto il goal di Gomes dopo aver rubato il pallone a Bettineschi davanti alla porta. La rete dà fiducia alla squadra di Grassadonia che si impone per tutto il secondo tempo: impedisce alle Leonesse di uscire dalla propria metà campo e registra il goal di Papadinova che consente il raddoppio al 16′, arrivato nonostante le ottime parate bresciane, e quello del 3 – 0 al 42′ firmato Goldoni da distanza ravvicinata.

La Lazio, dopo solo 26”, costruisce il primo tiro in porta guadagnando subito corner battuto da Mancuso per una seconda conclusione. Il Brescia, però, prende in mano le redini del gioco e trova la prima conclusione al 9′ con il tiro di Morreale che sfiora il palo sinistro. Pasquali all’11’ crea la seconda grande occasione per le leonesse mirando l’angolo basso sinistro ma Guidi si fa trovare pronta. La Leonessa impedisce alle padrone di casa di uscire dalla propria metà grazie ad un pressing alto che le permette il dominio dei i primi 15′ di gara. Le biancoblu, però, subiscono il goal di Gomes al 17′ che ruba il pallone a Bettineschi in area e gonfia la rete. Cambia volto, allora, la squadra di Grassadonia che aggredisce con ferocia e cerca la rete del 2 – 0. Al 19′ Popadinova crossa in area ma il numero 1 bresciano interviene bene e respinge il tentativo delle padrone di casa. Il Brescia fatica a trovare la via d’uscita dalla propria metà campo, ma al 33′ Fracas e Pasquali costruiscono bene in contropiede davanti alla porta e sfiorano il pareggio. Mascolo non concede minuti di recupero e le squadre vanno all’intervallo sull’1 – 0 laziale.

All’11’ dalla ripresa Varriale colpisce l’incrocio destro dei pali e poi Bettineschi impedisce il raddoppio delle padrone di casa con 3 interventi consecutivi. A poco serve la successiva quarta uscita di fila del portiere bresciano: al 16′, infatti, la Leonessa subisce il goal del 2 – 0 firmato Popadinova, che infila nello specchio della porta sfruttando una disattenzione della difesa bresciana. Al 18′ Nicolini effettua un triplo cambio: escono Fracas, Zazzera e Larenza sostituite da Zanoletti, Accornero e Stapelfeldt. La Lazio continua a dominare creando numerose occasioni e trovando la rete del 3 – 0 siglata da Goldoni al minuto 42. Al 43′ arriva la prima vera occasione per le Leonesse che cercano il goal della bandiera: cross da fuori di Stapelfeldt e colpo di testa di Hjohlman che Guidi, con grande abilità, ha tolto con un volo dall’incrocio dei pali. Al 49′, sul termine dei 4′ di recupero, la Lazio cerca il poker con la punizione di Moraca che, però, finisce fuori di poco e Mascolo fischia la fine.

LAZIO – BRESCIA: 3 – 0 (p.t. 1 – 0)

MARCATORI: Gomes, Papadinova, Goldoni

LAZIO: Guidi, Mancuso, Eriksen, Gomes (dal 37′ s.t. Visentin), Moraca, Gothberg (dal 37′ s.t. Pezzotti), Papadinova (dal 25′ s.t. Palombi), Colombo (dal 22′ s.t. Castiello) Pittaccio (C), Goldoni, Varriale

PANCHINA: Fierro, Baltrip Reyes, Ferrandi, Kuenrath, Proietti,

ALLENATORE: Grassadonia

ESPULSI: nessuno

AMMONITI: nessuno

BRESCIA: Bettineschi, Boglioni, Ghisi, Larenza (dal 18′ s.t. Stapelfeldt), Magri (C), Zazzera (dal 18′ s.t. Accornero), Nicolini, Morreale (dal 36′ s.t. Bortolin), Hjohlman, Pasquali (dal 39′ s.t. Tunoaia), Fracas (dal 18′ s.t. Zanoletti)

PANCHINA: Passarella, Angoli, Pedrini, Lumina

ALLENATORE: Nicolini

ESPULSI: nessuno

AMMONITI: Morreale 37′ p.t., Zazzera 10′ s.t.

ARBITRO: Domenico Mascolo di Castellammare di Stabia ASSISTENTI: Steven La Regina di Battipaglia, Giovanni Santoriello di Nocera Inferiore

Angoli: 3 – 6 Fuorigioco: 3- 1 Recuperi: 4′ s.t.