Calcio femminile: sconfitta casalinga del Brescia contro il Napoli

domenica, 2 aprile 2023

Brescia – Il Brescia esce sconfitto per 2-0 dalla sfida casalinga contro il Napoli, che tuttavia al Centro Sportivo “Mario Rigamonti” trova la vittoria solamente con due conclusioni estemporanee (una addirittura direttamente da calcio d’angolo), entrambe ad inizio dei parziali. Il Brescia gioca alla pari, anzi anche meglio delle ospiti, nonostante l’inferiorità numerica dal 40′ del primo tempo per il doppio giallo rifilato dal direttore di gara Grassi di Forlì a Ghisi. Per le Leonesse una gara di grande cuore ma anche di organizzazione, con Lugli pochissimo impegnata.

LA GARA – Mister Ashraf Seleman schiera il Brescia con il 4-3-3: in porta Lugli; difesa con Ripamonti, Galbiati, Perin e Viscardi; a centrocampo Ghisi, Barcella e Magri; attacco con Hjohlman, Fracas e Brayda.

Di fronte ad una bella cornice di pubblico, il Napoli alla prima occasione passa in vantaggio: al 3′ Mauri calcia dalla lunghissima distanza e infila Lugli sotto la traversa. Poco dopo, al 5′, ci prova Giacobbo, ma Lugli è attenta. La partita scorre via su binari di grande equilibrio, senza sussulti, fino al 40′: Ghisi interviene a centrocampo e il direttore di gara estrae il secondo cartellino giallo per la mediana del Brescia che resta così in dieci. Nella ripresa il Napoli parte forte: dopo neanche un minuto Faria Gomes incrocia dal limite: Lugli si distende e mette in corner. Dalla bandierina va Ferrandi che trova una traiettoria incredibile per un “gol olimpico” che vale il raddoppio per le partenopee. La risposta del Brescia è nella percussione di Viscardi al 7′ con tiro dalla distanza, largo. Al 15′ colpo di testa sottomisura di Faria Gomes da corner: pallone alto. Al 30′ il Brescia va vicino al gol con Magri, che da calcio di punizione coglie la faccia superiore della traversa. Al 39′ occasione Brescia: Hjohlman pesca Lonati in profondità che sbaglia il controllo, poi prova a mettere in mezzo per Brayda ma la difesa del Napoli si salva in corner. Al 44′ mischia in area del Napoli col corner di Cristina Merli direttamente in porta: Copetti coi pugni respinge, poi due tentativi di tiri delle Leonesse contrati dalla difesa. Finisce così, tra gli applausi dei tifosi del Brescia che riconoscono l’ottima prestazione delle Leonesse che tuttavia, non ha portato punti. Settimana prossima, Pasqua, turno di riposo: il Brescia tornerà in campo il 16 aprile sul campo del H&D Chievo Women.

LE INTERVISTE – La sensazione di aver giocato un ottimo match è chiara nella testa di mister Ashraf Seleman: «Forse nemmeno il Napoli pensava di trovarsi in vantaggio in quel modo e poi sono state brave a gestirlo. Noi abbiamo fatto benissimo. Poco fa – subito dopo la partita, ndr – ho detto alle ragazze che 60 minuti in dieci e sembravamo noi in uno in più. Abbiamo sempre avuto noi la palla. Abbiamo fatto veramente una partita importante, bella. Abbiamo costruito in dieci 2, forse 3 palle gol e abbiamo peso una traversa. Abbiamo avuto le nostre occasioni insomma. Non dico che si sarebbe riaperta con un gol però comunque le ragazze sono state straordinarie oggi. Penso sia stata la partita più bella come voglia, come orgoglio, come gestione della palla e della partita, tecnicamente… Siamo stati superiori anche se abbiamo perso». Peccato aver preso gol ad inizio dei due tempi: «Sì, il secondo gol poi addirittura direttamente da calcio d’angolo. Lì hanno praticamente chiuso la partita. Il Napoli è squadra esperta: hanno gestito la palla cercando di difendersi al massimo. Noi abbiamo provato a fare almeno un gol, non ci siamo riusciti».

Assente per qualche settimana per un problema fisico, Chiara Viscardi si è ripresa una maglia da titolare giocando un’ottima partita: «Avevo tanta voglia di giocare. Mi è dispiaciuto stare fuori queste partite. Ma sono contenta che il mister oggi mi abbia dato la possibilità di giocare da subito. Penso che oggi la squadra abbia fatto una partita bellissima sotto tutti i punti di vista, peccato non sia arrivato il gol e peccato per i due gol presi che ci hanno condizionato, come anche l’espulsione di Ghisi. Penso che non avremmo potuto fare di più». Un Napoli che ha vinto con l’esperienza, con la scaltrezza nel saper gestire certe situazioni contro un Brescia che forse, vista la situazione, in certe circostanze poteva stare più attento, magare non mettere la gamba? «Non so se valga la scaltrezza perché comunque con certe squadre mettere o non mettere al gamba può far subire comunque. Può capitare di “esagerare” però penso che non sia stato un errore da parte nostra, ma una conseguenza della nostra buona volontà. Io sono convinta che la gamba la si debba mettere a prescindere. È stata una partita complicata per gli episodi più che una nostra mancanza da questo punto di vista».

Prova positiva anche per Jenny Hjohlman: «Alla fine dobbiamo essere contente perchè abbiamo giocato veramente bene. Quando si perde è sempre difficile essere felici però abbiamo fatto una grande partita e dobbiamo continuare così anche nelle prossime. Non si vedeva che eravamo in una in meno. Anche questo è una cosa che dobbiamo portare nelle prossime partite. Anche in una in meno siamo riuscite a giocare così. Per cui in una situazione normale potremmo fare veramente bene».

IL TABELLINO

Brescia – Napoli 0-2 (0-1) (3’ Mauri; 47’ Ferrandi)

Brescia – Lugli, Ripamonti (45’ st Tengattini), Galbiati, Perin, Viscardi, Ghisi, Barcella (25’ st Merli Cristina), Magri, Hjohlman, Brayda (45’ st Lumina), Fracas (10’ st Lonati). (Ferrari, Angoli, Bianchi, Bortolin, Pasquali). Allenatore Seleman

Napoli – Copetti, Dulcic (17’ st Di Bari), Di Marino, Faria Gomes (41’ st Landa), Gonzalez, De Sanctis, Veritti, Del Estal, Giacobbo (41’ st Puglisi), Ferrandi (25’ st Seghir), Mauri. (Tasselli, Pinna, Nozzi, Tamborini, Franco). Allenatore Seno

Arbitro Stefano Grassi di Forlì

Assistente 1 Paolo Roselli di Avellino

Assistente 2 Greta Pasquesi di Rovigo

Ammonite Brayda, Di Bari, De Sanctis

Espulse 40’ pt Ghisi per doppia ammonizione. Al 32’ st il preparatore dei portieri del Brescia Giorgio Negro per proteste.