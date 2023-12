Calcio femminile, pari tra Verona e Brescia

domenica, 17 dicembre 2023

Verona – Al Sinergy Stadium di Verona il Brescia Calcio Femminile matura un punto grazie al primo 0 – 0 della stagione.

Il primo attacco per le padrone di casa arriva al 12′ con la palla che finisce fuori senza creare grosse preoccupazioni alla Leonessa. Poco dopo Hjohlman arriva in area e serve Brayda che cerca la porta ma viene ribattuta dal difensore gialloblu. Nei primi 20′ di gioco entrambe le squadre pressano e provano a sfruttare a vicenda qualche svista avversaria. Nessuna delle due, però, riesce a insidiarsi nella difesa opposta e a creare occasioni pericolose. Allo scadere della prima mezz’ora la situazione non è cambiata e, sullo 0 – 0, la partita rimane equilibratissima. Al 35′ il tiro debole di Rognoni viene subito fermato da Bettineschi. Al 38′ Hjohlman crossa in mezzo all’area ma viene respinta dal portiere, chiamato subito a un nuovo intervento sul tentativo di conclusione di Ghisi. Al minuto 42 arriva il primo calcio d’angolo del Brescia battuto corto da Magri per la compagna che crossa in area direttamente sul portiere. Sul finire dei 45′ arriva anche il primo corner per l’Hellas con il tiro di Sardu che arriva in area ma viene respinto da Nicolini. Non c’è recupero nella prima frazione e allo scadere dei 45′ Borghi fischia due volte e le formazioni vanno al riposo sullo 0 – 0.

Al 4′ dalla ripresa il Brescia costruisce la prima occasione pericolosa sfruttando un errore avversario e cerca la porta con Pasquali fermata bene, però, da Shore. Subito dopo è di nuovo Pasquali a far impensierire le gialloblu con un perfetto tiro in porta, ancora una volta, però, prontamente respinto dall’estremo difensore di casa. Al 16′ è tempo di una doppia sostituzione in casa Brescia: fuori Fracas e Pasquali per Zazzera e Stapelfeldt. Allo scadere della mezz’ora di gioco dalla ripresa, il risultato rimane ancora sullo 0 – 0 con il Brescia che fatica ad uscire dalla propria metà campo ma concede poco e sfrutta meglio le occasioni. Al 34′ Bison viene portata fuori dal campo in barella dopo aver subito uno scontro fortuito con Hjohlman. Il Verona rimane temporaneamente in 10 ma il numero 36 viene sostituita da Mariani al 39′. Ottimo l’intervento di Bettineschi sul tiro di Peretti al 41′. Ancora Peretti al 44′ riceve da destra e mira la porta ma la palla finisce di poco sopra la traversa. Bettineschi di nuovo interviene prontamente con un tuffo sulla destra al 45′ e Brayda respinge poi il tentativo delle padrone di casa. Verso la fine Zazzera prova a sbloccare la partita ma al 45’+4′ il risultato rimane fermo sullo 0 – 0 e Borghi fischia la fine.

HELLAS VERONA – BRESCIA: 0 – 0 (p.t. 0 – 0)

MARCATORI: nessuno

HELLAS VERONA: Shore, Ledri (C), Meneghini, Sardu, Peretti, Anghileri, Bursi, Rognoni, Requirez, Zanni, Dallagiacoma (dal 22′ s.t. Bison, dal 39′ Mariani)

PANCHINA: Valzolgher, Lotti, Datres, Veronese, Mancuso, Kimou, Corsi

ALLENATORE: Pachera

ESPULSI: nessuno

AMMONITI: nessuno

BRESCIA: Bettineschi, Boglioni, Ghisi, Brayda (C), Magri, Nicolini, Morreale, Hjohlman, Pasquali (dal 16′ s.t. Stapelfeldt), Zanoletti, Fracas (dal 16′ s.t. Zazzera)

PANCHINA: Passarella, Tunoaia, Larenza, Angoli, Accornero, Pedrini, Lumina

ALLENATORE: Nicolini

ESPULSI: nessuno

AMMONITI: Morreale

ARBITRO: Riccardo Borghi di Modena ASSISTENTI: Alessandro Fragiacomo di Gradisca d’Isonzo, Roberto Presotto di Pordenone

Fuorigioco: 1 – 4 Angoli: 5 – 2 Recuperi: 0′ p.t., 4′ s.t.