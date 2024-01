Calcio femminile: le ragazze del Brescia battono Bologna 3-1

domenica, 14 gennaio 2024

Brescia – Finisce 3-1 la sfida tra Brescia Calcio Femminile e Bologna Women al Centro Sportivo “Mario Rigamonti” di via Serenissima a Buffalora, con i goal di Boglioni e la doppietta di Brayda per il Brescia e il goal di Kustrin per il Bologna.

IL MATCH – Al 3′ si presenta la prima occasione per la Leonessa con Hjohlman che tira dal lato corto destro ma viene respinta da Sassi e guadagna calcio d’angolo. Ma è il Bologna che alla prima occasione sblocca la partita: le rossoblu escono dalla propria metà campo e Kustrin, a due passi dalla porta, gonfia la rete al 6′. Nei 15′ seguenti la Leonessa pressa le avversarie costringendole nella propria metà campo. Al 20′ il Brescia ristabilisce l’equilibrio con un ottimo goal di Boglioni che, servita da Brayda appena dentro l’area, insacca la rete all’incrocio dei pali. Doppia occasione di Magri: al 29′ dal vertice alto destro con il cross che impensierisce Sassi, costretta a intervenire, e al 31′ con la punizione che mira il primo palo ma viene respinta dal 12 bolognese. Al 33′ Brayda porta la sua squadra in vantaggio con un tiro preciso dalla distanza che, aiutato dall’interno del secondo palo, si insacca nell’angolino sinistro. Al 39′ il Bologna cerca il pareggio ma il tiro di Gelmetti esce di poco e subito dopo al 43′ Tasselli interviene in due tempi sul tiro di Pinna. Albano non concede recupero e il primo tempo finisce sul 2 – 1 per la Leonessa.

Dopo 5′ dalla ripresa Da Canal cerca la rete del pareggio ma Tasselli è pronta e frena il tentativo bolognese. Risponde subito il Brescia al minuto numero 8 con un tiro dalla fascia sinistra, altrettanto respinto da Sassi. Pasquali sfiora la terza rete al 15′ con un tiro dal vertice alto sinistro che esce di un soffio. Subito dopo ci riprova Zazzera con un tiro dall’area ma ancora fuori di pochissimo. Doppio cambio al 19′ dalla ripresa in casa Bologna: escono Pinna e De Biase per Colombo e Farina. Anche Nicolini effettua una sostituzione: esce Stapelfeldt ed entra Fracas. Nuova occasione per il Brescia al 26′ con un bellissimo passaggio in area di Fracas dal lato corto destro per Pasquali che, però, non trova la conclusione. Riparte il Bologna che esce dalla propria metà campo e ci prova con il tiro deciso di Gelmetti respinto da un’ottima e prontissima Tasselli. Al 36′ il numero 46 bresciano è di nuovo chiamato a intervenire e, con una “murata”, respinge il tiro di Kustrin. Al 42′ il capitano Brayda sigla la doppietta e la terza rete con un goal che si infila nell’angolino. Ed è proprio il numero 7 che poco dopo, al 45′, viene sostituita da Nicolini per far spazio alla giovane Celestini che fa il suo esordio in serie B. Al 45′ + 5′ Albano fischia tre volte e il Brescia intasca 3 punti importanti.

IL TABELLINO

Brescia – Bologna: 3 – 1 (2 – 1) Kustrin 6′ p.t., Boglioni 20′ p.t., Brayda 33′ p.t., Brayda 42′ s.t.

Brescia: Tasselli, Boglioni, Larenza, Brayda (C, dal 45′ s.t. Celestini), Magri, Stapelfeldt (dal 19′ s.t. Fracas), Nicolini (dal 45′ s.t. Raccagni), Morreale, Hjohlman, Pasquali, Zazzera (dal 30′ s.t. Accornero)

Panchina: Bettineschi, Tunoaia, Pedrini, Angoli, Menassi. Allenatore: Nicolini

Bologna: Sassi, Da Canal, Barbaresi, Gelmetti, Brscic, Ripamonti (C, dal 35′ s.t. Fuganti), De Biase (dal 19′ s.t. Colombo), Pinna (dal 19′ s.t. Farina), Kustrin, Raggi (dal 1′ s.t. Sciarrone), Rossi

Panchina: Lauria, Colombo, Arcamone, Spallanzani, Farina, Zanetti, Giovagnoli

Allenatore: Bragantini

Arbitri: Davide Albano di Venezia

Assistenti: Ares Beggiato di Schio, Marco Fontana di Schio.