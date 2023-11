Calcio femminile, la Ternana rifila un poker al Brescia

domenica, 26 novembre 2023

Brescia – Non passa il Brescia Calcio Femminile al Moreno Gubbiotti di Narni: finisce 4 – 1 la sfida della nona giornata di Serie B 2023/2024 contro la Ternana.

Alla Leonessa non basta un ottimo primo tempo, condito dall’azione spettacolare costruita da Brayda e Pasquali che porta al goal del pareggio sul finire della prima metà gara. Il Brescia gioca con decisione e impeto ma nel secondo tempo accusa le reti fulminee di Vigliucci e Pacioni e non riesce più a trovare la via della porta.

Il Brescia parte molto aggressivo, concedendo molto poco alle padrone di casa e, grazie a un pressing a tutto campo crea buone occasioni. Il primo calcio dell’angolo per le Leonesse arriva al minuto numero 12 grazie ad un’occasione creata da Pasquali che subisce l’intervento avversario. Il cross di Magri è alto in mezzo all’area ma Ghioc interviene prontamente. Al 19′ Labate dalla fascia destra serve per le compagne che si fanno pericolose ma la difesa bresciana lavora bene e respinge l’attacco di casa. Il primo intervento di Bettineschi è sulla punizione della Ternana battuta al 22′ sul secondo palo, respinta dal numero 1 bresciano, poi dichiarato fuorigioco. La seconda uscita dell’estremo difensore biancoblu avviene subito dopo intervenendo su un pallone alto in mezzo all’area piccola arrivato dal calcio d’angolo delle padrone di casa. Al 27′ Pirone sigla il vantaggio dell’1 – 0 per la Ternana con un tiro secco dalla fascia sinistra sul secondo palo, nonostante un presunto fallo non fischiato su inizio azione che le bresciane fanno notare. Il giallo attribuito a Hjohlman frutta una punizione alle padrone di casa che, con Di Criscio, trovano l’incrocio dei pali. Nel frattempo, le numerose ammonizioni fischiate alla panchina biancoblu portano anche al rosso per uno dei tecnici bresciani. Labate al 35′ dal limite dell’area cerca il secondo goal ma Bettineschi in due tempi frena le intenzioni rossoverdi. Sul finire della prima frazione di gara, le padrone di casa creano diverse occasioni pericolose e costringono la Leonessa nella propria metà campo. Le biancoblu, però, possono contare su una difesa attenta che impedisce alle avversarie di finalizzare. Al 41′ Pasquali, accurata e decisa, interviene su Fusar Poli a centrocampo, ruba il pallone e dà modo alle compagne di far tremare la difesa di casa. Per le rondinelle è solo questione di minuti: al 46′, infatti, arriva il goal del pareggio con l’ottimo tiro di Pasquali che riceve una palla perfetta da Brayda sul vertice sinistro dell’area piccola, si gira e infila di mancino con precisione sul secondo palo.

Vigliucci realizza il goal del vantaggio al primo minuto della ripresa con un’azione quasi specchiata di quella di Pasquali: dal vertice sinistro dell’area piccola colpisce con il mancino e il pallone si insacca alle spalle di Bettineschi. Al 5′ Pirone, alla ricerca della terza rete, trova solo la traversa. È Pacioni, tuttavia, a siglare il 3 – 1 con un colpo di tesa all’9′ sul corner battuto dalla compagna. Nicolini effettua un doppio cambio aggiungendo un attaccante in campo: fuori Zanoletti e Ghisi sostituite da Nicolini e Fracas. All’11’ un contrasto tra Pacioni e Brayda costringe il capitano della Leonessa a uscire dal campo zoppicante lasciando le compagne temporaneamente in 10. Dopo 4′, però, viene attestato che l’infortunio non è grave e il numero 7 bresciano rientra sul terreno di gioco. Al 18′ la neoentrata Porcarelli ruba il pallone a Larenza e va in porta da sola trovando il quarto goal. Subito si presenta un’occasione per le bresciane con Pasquali e Stapelfeldt, che, però, commette fallo sul numero 6 ternano. La formazione di Melillo continua a inseguire il quinto goal aggredendo l’area con Porcarelli e il Brescia fatica a uscire da propria metà campo. Al 38′ Hjohlman cerca la seconda rete bresciana con un tiro deciso dalla sinistra ma Ghioc interviene prontamente. Le bresciane restano in partita fino alla fine dei 2′ di recupero deliberati da Caggiari cercando il secondo goal della giornata, ma il risultato ormai si è stabilito sul 4 – 1 per le padrone di casa e la Leonessa torna a casa a mani vuote.

TERNANA – BRESCIA: 4 – 1 (1 – 1 p.t.)

MARCATORI: Pirone 27′ p.t., Pasquali 46′ p.t., Vigliucci 1′ s.t., Pacioni 9′ s.t., Porcarelli 18′ s.t.

TERNANA: Ghioc, Pacioni (dal 27′ s.t. Quazzico), Wagner (dal 34′ s.t. Maffei), Di Criscio (C), Gonzalez Rodriguez, Vigliucci, Pirone, Labate, Tarantino (dal 17′ s.t. Lombardo), Massimino, Fusar Poli (dal 17′ s.t. Porcarelli)

PANCHINA: Sacco, Tasselli

ALLENATORE: Melillo

ESPULSI: nessuno

AMMONITI: Pirone, Fusar Poli

BRESCIA: Bettineschi, Hjohlman, Boglioni, Morreale, Zanoletti (dal 10′ s.t. Nicolini), Larenza, Brayda (C), Magri (dal 39′ s.t. Accornero), Stapelfeldt (dal 28′ s.t. Tunoaia), Pasquali (dal 39′ s.t. Pedrini), Ghisi (dal 10′ s.t. Fracas)

PANCHINA: Passarella, Angoli, Lumina, Bortolin

ALLENATORE: Nicolini

ESPULSI: nessuno

AMMONITI: Hjohlman

ARBITRO: Gabriele Caggiari di Cagliari ASSISTENTI: Salvatore Girolamo Cucci di Trapani, Cosimo De Tommaso di Voghera

Angoli: 6 – 2 Fuorigioco: 1 – 0 Recuperi: 2′ p.t., 2′ s.t.