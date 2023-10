Calcio femminile: il Brescia vince in trasferta a Ravenna

domenica, 15 ottobre 2023

Ravenna – Continua il cammino positivo delle Leonesse che, contro il Ravenna, allo stadio Soprani di San Zaccaria di Ravenna, maturano la terza vittoria nelle prime quattro giornate. Pasquali, Fracas e Brayda le autrici delle 3 reti di giornata dal peso specifico notevole, in una prova che è emblema del carattere della squadra di Nicolini.

LA GARA – Le Leonesse (foto credit Brescia calcio femminile) dominano il primo tempo e le reti di Pasquali al 22′ e Fracas al 40′ la dicono lunga sul gioco delle bresciane. Il Ravenna è costretto a rimanere all’interno della propria metà campo perché le ragazze di Nicolini pressano e creano continui pericoli alla porta avversaria, tanto da sfiorare il 3 – 0 a pochi minuti dalla fine della prima frazione di gara. Il secondo tempo si apre con diverse occasioni per il Brescia di chiudere la partita, ma il Ravenna la riapre con la rete di Georgiou al 49′ s.t. che dà nuovo piglio alle padrone di casa e mette alle corde le avversarie. Dopo una ventina di minuti però, la Leonessa ritrova sicurezza e riprende il pallino de gioco, sfiorando più volte la terza rete, poi trovata con Brayda.

Nei primi 15′ di gioco la Leonessa aggredisce l’area e impedisce al Ravenna di uscire dalla propria metà campo. Fracas, Pasquali e Magri cercano la porta in diverse occasioni senza mai, però, mettere davvero in difficoltà Martinoli. È Pasquali a sbloccare la partita al 22′: riceve la rimessa laterale da sinistra e infila il pallone dall’area piccola con un tiro secco e preciso sul primo palo. 10′ dopo, al 32′, Georgiu cerca il pareggio ma il pallone finisce troppo alto sopra la testa di Bettineschi. Al 40′ capitan Brayda, sfruttando un errore avversario, crossa in mezzo all’area verso Fracas che non ha problemi a siglare il 2-0 da due passi per le bresciane. Poco dopo, Morreale riceve il calcio d’angolo di Magri, il settimo del primo tempo, e, dal vertice alto destro, cerca la porta ma Pereira devia e scongiura il 3 – 0.

La ripresa inizia con l’esordio di Zanoletti, finalmente recuperata, che sostituisce Nicolini. Le Leonesse cercano subito di chiudere la partita con due occasioni nei primi 2′. Al 5′ le ravennati riaprono la partita con il goal di Georgiou che, dal vertice destro trova il secondo palo alla prima occasione per le padrone di casa. All’8′ Diversi batte la punizione in mezzo all’area trovando Georgiou che di testa cerca la rete e sfiora il pareggio. Al 15′ Zazzera sostituisce Fracas. Il Ravenna ha cambiato faccia rispetto al primo tempo, è di gran lunga più aggressivo e costringe il Brescia a rimanere all’interno della propria metà campo. Al 23′ Nicolini chiama un doppio cambio per portare freschezza alle sue e fa esordire anche Stapelfeldt che entra al posto di Pasquali, e Accornero al posto di Morreale. Al 28′ il Brescia si guadagna due calci d’angolo consecutivi e sfiora il terzo goal con il palo di Zazzera. Mossa vincente quella del tecnico bresciano: la Leonessa, infatti, forte delle energie delle nuove entrate, si riaffaccia in zona d’attacco. Ma, al 35′, è il solito capitan Brayda a congelare il risultato con un gran tiro da fuori area che si insacca sotto la traversa. Doppio cambio in casa Ravenna al 37′: Fancellu e Barberino sostituiscono Diversi e Costantini. Al 43′ esce Hjohlman per Tunoaia e le padrone di casa sostituiscono De Matteis con Quercioli.

Le parole

Intervistato da Be.Pi TV, il mister Aldo Nicolini ha dichiarato: «Esistono momenti diversi nelle gare. Sicuramente il primo tempo è stato molto sotto controllo poi è chiaro che ci sono anche gli avversari che hanno avuto una reazione per ribaltare l’andamento della gara. Abbiamo avuto qualche difficoltà e siamo andate un po’ in apprensione in alcune situazioni. Però, pian piano durante il secondo tempo, soprattutto con il terzo goal, siamo riuscite a riportare la partita sui binari regolari».

IL TABELLINO

RAVENNA – BRESCIA: 1 – 3 (0-2)

RETI: 22′ p.t. Pasquali, 40′ p.t. Fracas, 5′ s.t. Georgiou, 35′ s.t. Brayda

RAVENNA: Martinoli, Greppi, Georgiou, Petralia (C), Rebelo Pereira, Belo Da Silva, Croin, Ventura, Costantini (dal 37′ s.t. Barbarino), De Matteis (dal 43′ s.t. Quercioli), Diversi (dal 37′ s.t. Fancellu)

PANCHINA: Bedeschi, Gidoni, Sclavo, Sabia, Catalano. Puntoni

ALLENATORE: Proserpio Marchetti

ESPULSI: nessuno

AMMONITI: nessuno

BRESCIA: Bettineschi, Boglioni, Ghisi, Larenza, Brayda (C), Magri, Nicolini (dal 1′ s.t. Zanoletti), Morreale (dal 23′ s.t. Accornero), Hjohlman (dal 43′ s.t. Tunoaia), Pasquali (dal 23′ s.t. Stapelfeldt), Fracas (dal 15 s.t. Zazzera)

PANCHINA: Passarella, Bortolin, Pedrini, Lumina

ALLENATORE: Nicolini

AMMONITI: Hjohlman

ARBITRO: Vittorio Umberto Branzoni di Mestre ASSISTENTI: Alessia Cerrato di San dona’ di Piave, Alberto Callovi di San Donà i Piave.