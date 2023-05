Calcio femminile, il Brescia torna alla vittoria dopo quattro ko consecutivi

domenica, 7 maggio 2023

Brescia – Le Leonesse tornano alla vittoria dopo quattro ko consecutivi. In gol Pasquali e Bianchi nel primo tempo. Seleman: “Vittoria che ci voleva e meritata, potevamo fare qualche altro gol ma va bene così”.

Il Brescia Calcio Femminile torna alla vittoria dopo un digiuno di quattro sconfitte consecutive, e lo fa tra le mura amiche del Centro Sportivo “Mario Rigamonti” per 2-0 contro il fanalino di coda Apulia Trani, che con questa sconfitta è matematicamente retrocesso in Serie C. Al termine di una gara in cui le Leonesse hanno controllato costantemente il gioco e rischiato solo in una circostanza, a decidere la partita sono le reti nel primo tempo di Sofia Pasquali e Gaia Bianchi.

LA GARA – Come annunciato in sede di presentazione, ci sono diverse novità di formazione per mister Seleman, che schiera il Brescia con il 3-5-2: in porta Ferrari; difesa con Viscardi, Perin e Galbiati; centrocampo con Bortolin, Cristina Merli, Bianchi, Ghisi e Hjohlman; attacco con Lonati e Pasquali. Arbitra Muccignato di Pordenone.

Il Trani si difende con due linee compatte e basse lasciando la sola Laura Rus a reggere tutto il peso dell’attacco, cosìcché per il Brescia è molto difficile trovare varchi nella trequarti offensiva. Il match si sblocca dopo la prima metà del primo tempo: al 23′ percussione di Cristina Merli, scarico per Hjohlman a sinistra con la svedese che chiude il triangolo allargato ma Merli non trova l’impatto col pallone. E’ solo il preludio al gol, che arriva al 26′: segna Pasquali con un diagonale preciso dall’interno dell’area su cross di Cristina Merli. Al 31′ opportunità per il Brescia per raddoppiare, ma il palo dice di no al colpo di testa di Lonati su cross di Hjohlman. Al 39′ arriva il 2-0: è Bianchi a insaccare con un destro potente dal limite arrivando a rimorchio in corsa sul cross basso e arretrato di Hjohlman. Al 41′ tiro di Lonati dalla distanza, pallone fuori non di molto, mentre un minuto dopo si fa vedere l’Apulia Trani con Rus ma la sua conclusione è parata da Ferrari.

Nella ripresa, al 12′, il Trani ha la sua più grande occasione per segnare ma come per Lonati nel primo tempo, ora la punizione diretta di Rus da oltre venti metri è respinta dal palo ma è decisiva la deviazione con la punta delle dita di Ferrari. Al 15′ tentativo di Hjohlman da posizione defilata, pallone fuori di poco. Al 22′ colpo di testa di Perin da punizione laterale: pallone fuori. Al 29′ ancora Rus su punizione: pallone alto. Al 37′ occasione Brescia: discesa di Angoli a destra, suggerimento in mezzo per Farina che calcia alto. L’ultimo sussulto arriva al 43′ con la ripartenza di Farina che mette in mezzo per Hjohlman ma il tentativo di conclusione della svedese è respinto in corner dalla difesa.

Finisce così, con il ritorno alla vittoria del Brescia e la festa con i tifosi per questo penultimo appuntamento casalingo della stagione: tra sette giorni Leonesse in trasferta a Tavagnacco.

LE INTERVISTE – «Prima di tutto volevo fare i complimenti al Trani – le parole di mister Ashraf Seleman – perché nonostante prima di oggi fosse virtualmente retrocesso, è sceso in campo combattendo su ogni palla, quindi gli va dato merito. Noi oggi abbiamo fatto giocare chi finora aveva avuto meno minuti in stagione, e nel secondo tempo abbiamo messo dentro diverse giovani, quindi magari abbiamo anche pagato un po’ quello. Siamo stati un po’ imprecisi nella finalizzazione, avremmo potuto segnare qualche gol in più, però siamo stati sempre col possesso palla. Il Trani ha avuto un’occasione su punizione dove il nostro portiere è stato molto bravo, e poi basta perché con Rus da sola lì davanti faceva fatica. La nostra difesa è stata molto brava e attenta e abbiamo gestito anche i ritmi soprattutto perché oggi faceva molto caldo». Anche per il Brescia un palo, con Lonati: «Sì mi dispiace per Gaia perché in campo dà sempre tutto e si sacrifica anche in fase di non possesso. Si merita questo gol anche perché sarebbe il suo primo con la prima squadra in assoluto, quindi la aspettiamo tutti. Speriamo che in queste ultime tre partite riesca a fare gol». Ora a Tavagnacco: «Partita complicata, si stanno giocando la salvezza come la Torres una settimana fa per noi. Dovremo essere bravi a non cadere nel tranello di pensare che possa essere una partita semplice. Dobbiamo andare lì, continuerà a giocare qualche giovane, però dobbiamo fare come oggi, cercando di fare risultato».

Tanta soddisfazione per Gaia Bianchi, autrice del gol del 2-0: «E’ un gol che aspettavo da tanto, dalla scorsa stagione, e oggi fortunatamente è arrivato. Sono doppiamente felice perché questo gol ha contribuito alla vittoria della squadra. Lo dedico alla mia famiglia, e poi l’altra metà tra Jenny – Hjohlman – e Viscardi, perché la prima ha fatto l’assist e l’altra mi ha incitata nell’andare ad accorciare su quel pallone che altrimenti sarebbe stato perso». Era importante tornare alla vittoria: «Siamo uscite da un periodo complesso con una buona prestazione e abbiamo dimostrato di essere una bella squadra, anche se i risultati quest’anno non sono sempre arrivati».

Terzo gol in campionato per Sofia Pasquali: «Mi mancava il gol – non segnava dalla 16a giornata contro la Lazio – quindi per me è molto importante essere riuscita a segnare oggi, poi ovviamente il risultato della squadra è più importante. Oggi credo che l’abbiamo meritata ampiamente, ce la siamo conquistata lottando su ogni pallone e cercando di esprimere una buona manovra. Siamo contente per i tre punti». Non è stato semplice, soprattutto in avvio di gara: «No, sbloccarla non è stato facile anche perché loro hanno dimostrato di tenerci e di voler chiudere nel migliore dei modi nonostante la retrocessione. Siamo state brave ad essere pazienti, poi una volta sbloccata è stato un po’ più semplice». Ora tre partite alla fine: «Sì, l’obiettivo è di vincerle tutte, poi ci prenderemo quello che meriteremo. Noi cerchiamo di fare il meglio».

IL TABELLINO

Brescia – Apulia Trani 2 – 0 (26’ Pasquali, 39’ Bianchi)

Brescia Ferrari, Viscardi, Perin, Galbiati, Bortolin (7’ st Angoli), Merli Cristina (24’ st Panza), Bianchi (7’ st Farina), Ghisi, Hjohlman, Lonati (39’ st Ripamonti), Pasquali (24’ st Lumina). (Lugli, Brayda, Barcella, Magri). Allenatore Seleman

Apulia Trani Trentadue, Ventura, Bistrian, Rus, Sgaramella (33’ st Campanelli), Buttiglione (33’ st Dicuonzo), Colesnicenco (41’ st Schiavone), Sammarco, Riboldi (1’ st De Zio), Chiapperini, La Donna (9’ st Speranza). (Pupillo, Delvecchio, Delcuratolo). Allenatore Ferrante

Arbitro Federico Muccignato di Pordenone

Assistente 1 Omar Bignucolo di Pordenone

Assistente 2 Davide Bignucolo di Pordenone

Ammonite Nessuna

Note Centro Sportivo Mario Rigamonti. Calci d’angolo 4-1. Recupero pt 0’, st 2’.