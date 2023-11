Calcio femminile, Brescia battuta dal Genoa

domenica, 12 novembre 2023

Brescia – Finisce 1 – 2 al centro Mario Rigamonti tra Brescia Calcio Femminile e Genoa Women, valida per la settima giornata di campionato di Serie B 2023/2024. Alla Leonessa non basta l’ottimo secondo tempo, la rete di Hjohlman al 15′ s.t. e le numerose occasioni create per trovare il pareggio contro un Grifone che era in striscia positiva da 3 giornate.

Il primo tiro in porta delle Leonesse è firmato Magri al minuto numero 3 ma Forcinella protegge bene. Al 10′ Boglioni subisce un colpo fortuito dal numero 18 rossoblu che fa temere uno stop per l’attaccante ma la bresciana si riprende dopo poco. Il primo intervento di Bettineschi è al 14′ che, con grande prontezza, protegge la porta e rinvia subito. L’attacco del Grifone, grazie ad un pressing molto alto, riesce a guadagnare diversi corner consecutivi che, al 15′, costringono Bettineschi a intervenire. Al 19′ Massa trova il goal dello 0 – 1 con una punizione che trova l’incrocio sinistro dei pali. La Leonessa non si fa spaventare dalla rete del Genoa e risponde, al 25′, con la conclusione di Pasquali, che finisce, però, troppo alta. Al 31′ Bettalli trova la rete del raddoppio infilando il pallone appena sotto la traversa dal centro dell’area. L’attacco bresciano continua a pressare: al 38′ guadagna il secondo corner della sua partita e impensierisce il massimo difensore avversario con due conclusioni consecutive. La Leonessa non demorde e continua a creare occasioni fino alla fine del minuto di recupero concesso da Sassano e va all’intervallo sotto per 0 – 2.

La Leonessa riparte molto aggressiva e al primo minuto trova la prima conclusione della seconda frazione di gioco grazie ad un tiro secco di Magri deviato all’ultimo da Forcinella. Il Genoa risponde subito con il tiro di Bargi su passaggio di Ferrato ma Bettineschi respinge benissimo con il piede destro. All’11’ le Leonesse guadagnano due angoli di fila grazie ad un’ottima Zazzera che, sul secondo corner direttamente dalla bandierina, trova la deviazione del numero 21 genoano. Al 13′ Nicolini effettua un doppio cambio: escono Pasquali e Ghisi per Stapelfeldt e Brayda. Hjohlman mette a segno il goal dell’1 – 2 al 15′ di sinistro da sola davanti al portiere grazie ad un ottimo assist servitole dalla neoentrata Stapelfeldt. Al 29′ Brayda cerca il goal del pareggio con un tiro dalla trequarti troppo alto sopra la traversa. Ottima l’occasione che si presenta al 35′ per la Leonessa con Magri che colpisce il pallone con determinazione dal limite dell’area e fa tremare le avversarie ma trova solo la traversa. Al 37′ Hjohlman crossa in area per Brayda che sfiora il pareggio con una conclusione fuori di pochissimo. Magri al 47′ cerca ancora il pareggio con un tiro che esce di un soffio. Al 45’+3′ Sassano fischia la fine e sfumano, così, le speranze bresciane di intascare almeno 1 punto nella settima giornata di campionato.

Le parole

Intervistato da Be.Pi TV, mister Aldo Nicolini ha dichiarato: «Alla fine due parate di Forcinella, una traversa di Magri e un’occasione di Brayda ci hanno impedito il pareggio. Sicuramente abbiamo creato le occasioni nel secondo tempo, una anche nel primo, però l’inizio della gara non è stato quello che volevamo e che ci aspettavamo. Quando vai sotto 2 – 0 e devi recuperare non è facile, le ragazze hanno giocato, si poteva giocare ancora di più. Nel secondo tempo abbiamo calciato qualche palla frettolosamente, però abbiamo provato fino alla fine a raddrizzare questo risultato. Purtroppo non ci siamo riuscite. Anche questa sconfitta fa pare del percorso e ci deve insegnare che le gare sono lunghe 100 minuti e bisogna iniziarle bene perché, altrimenti, si compromettono i risultati e si lasciano punti». Domenica prossima è la volta dell’incontro casalingo contro la Freedom e, riguardo alla partita ventura, Nicolini ha affermato: «Mi aspetto una gara difficile come tutte quelle che stiamo affrontando in questo campionato perché anche quelle vinte sono state partite difficili. Dobbiamo lavorare duramente, a testa bassa e con intensità per tutta la settimana».

Le parole di Zanoletti, capitano di giornata, non si discostano di molto da quelle del tecnico: «Sapevamo che oggi avremmo incontrato un avversario importante e ci dispiace perché probabilmente abbiamo buttato via la prima frazione di gioco. Sicuramente siamo state punite su due episodi. Nel secondo tempo abbiamo avuto una grande reazione e meritavamo di uscire con qualcosa dal campo. Il verdetto, però, non si discute. Noi dovremo migliorare e approcciare meglio le gare cercando di fare meglio già da martedì. Per me oggi è stata una grande emozione – prosegue il 27 bresciano, tornata alla Leonessa quest’anno dopo un lungo periodo con altre maglie – e ringrazio la Società per la fiducia che mi sta dimostrando. Sto cercando di rimettermi al meglio visto che ho avuto qualche problema fisico e spero, da qui in poi, di riuscire a dare un contributo importante a questa maglia, alla Città e ai colori».

BRESCIA – GENOA: 1 – 2 (p.t. 0 – 2)

MARCATORI: Massa 19′, Bettalli 31′, Hjohlman 15′ s.t.

BRESCIA: Bettineschi, Boglioni, Ghisi (dal 13′ s.t. Brayda), Magri, Zazzera (dal 10′ s.t. Accornero), Nicolini (dal 1′ s.t. Larenza), Morreale, Hjohlman, Pasquali (dal 13′ s.t. Stapelfeldt), Zanoletti, Fracas (dal 1′ s.t. Tunoaia)

PANCHINA: Passarella, Bortolin, Pedrini, Lumina

ALLENATORE: Nicolini

ESPULSI: nessuno

AMMONITI: Nicolini 18′ p.t., Boglioni 43′ s.t.

GENOA: Forcinella, Bettalli, Fernandez, Massa (dal 28′ s.t. Rigaglia), Ferrato, Giles, Bargi, Scuratti (dal 13′ s.t. Campora), Tardini, Mele, Lucafo (C)

PANCHINA: Macera, Parodi, Errico, Acuti, Campora, Oliva, Rossi, Parolo

ALLENATORE: Filippini

ESPULSI: nessuno

AMMONITI: Mele 46′ s.t.

ARBITRO: Giuseppe Sassano di Padova ASSISTENTI: Marco Marchesin di Rovigo, Vincenzo Pallone di Vicenza

Angoli: 6 – 6 Fuorigioco: 1 – 2 Recuperi: 1′ p.t., 3′ s.t.