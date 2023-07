Calcio femminile: Alessandro Oro il nuovo Mister della 3Team

domenica, 2 luglio 2023

Brescia – L’ufficialità è arrivata, Alessandro Oro è il nuovo Mister della 3Team. “Ho accettato questa esperienza perché conosco il Presidente da anni, perché mi è piaciuto il progetto e la sua visione, e perché dopo qualche anno a Verona nella primavera volevo tornare nelle prime squadre“, queste le parole del nuovo Mister della 3Team, sicuramente uomo di esperienza.

Obiettivo condiviso e di un gruppo sinergico, che non nasconde di avere la Serie C nel mirino nel minor tempo possibile. “Un lavoro che dobbiamo fare tutti assieme – spiega il Mister – per portare la 3Team alla serie C, oltre a far crescere le ragazze con un calcio propositivo. Faremo tanta tattica cercando il modulo migliore adatto al team che avrò a disposizione. Certamente questa è la mia filosofia che porto nelle realtà che alleno. L’importante è fare bene, esprimendo un bel gioco in maniera propositiva.”

Il presidente Gianfausto Peroni commenta il nuovo ed importante innesto alla guida della prima squadra: “Alessandro ha dimostrato di essere un vero professionista e può far fare il salto di qualità alla nostra squadra e noi faremo in modo di creargli la situazione più idonea con un gruppo di alto livello con inserimenti di nuovi profili per raggiungere l’obiettivo della Serie C. La società è onorata di avere questo professionista e gli auguriamo un buon lavoro con il resto dello Staff”.