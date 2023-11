Calcio, Eccellenza: vincono Sondrio e Darfo Boario. Risultati e classifica

mercoledì, 1 novembre 2023

Darfo Boario – Turno infrasettimanale per il campionato di Eccellenza della Lombardia. La Nuova Sondrio resta al comando della classifica de Girone B grazie al poker rifilato al Muggiò. Vince anche l’altra capolista Mapello nel derby bergamasco di Cisano. Nel Girone C cerca di rialzare la testa il Darfo che rifila tre gol al Falco, sale a quota 10 punti in classifica, ad 1 solo di distacco per uscire dalla zona play-out.

Risultati 10a giornata Eccellenza Girone B Lombardia

Altabrianza Tavernerio-Soresinese 4-0

Arcellasco Erba-Castelleone 0-0

Cisanese-Mapello 2-3

Lemine Almenno-Calolziocorte 1-0

Offanenghese-Brianza Olginatese 1-1

Tribiano-Leon 2-2

Vis Nova Giussano-Soncinese 0-1

Nuova Sondrio-Muggiò 4-2

San Pellegrino-Trevigliese 1-3

Classifica Eccellenza Girone B Lombardia

Mapello, Nuova Sondrio 23 punti; Altabrianza Tavernerio 21; Trevigliese 19; Leon 16; Muggiò, Offanenghese 15; Cisanese 14; Soncinese 12; Castelleone, Soresinese 11; San Pellegrino, Vis Nova Giussano, Lemine Almenno 10; Arcellasco Città di Erba 9; Tribiano, Calolziocorte, Brianza Olginatese 8.

Risultati 10a giornata Eccellenza Girone C Lombardia

Casazza-Castiglione 2-2

CazzagoBornato-Pavonese 3-1

Darfo Boario-Falco 3-1

Forza e Costanza-Carpenedolo 0-4

Juvenes Pradalunghese-Ciliverghe 0-2

Orceana-Bedizzolese 1-1

Rovato-Vertovese 1-0

Scanzorosciate-Atletico Cortefranca 1-1

Ospitaletto-Castellana 3-1

Classifica Eccellenza Girone C Lombardia

Ospitaletto 24 punti; Ciliverghe 20; Castiglione 19; Scanzorosciate, CazzagoBornato 18; Carpenedolo, Castellana 17; Rovato 15; Orceana, Casazza 13; Vertovese 12; Juvenes Pradalunghese, Forza e Costanza 11; Bedizzolese, Darfo Boario 10; Atletico Cortefranca 8; Pavonese 5; Falco 3