Calcio, Eccellenza: sconfitta casalinga del Darfo Boario contro il Castiglione

sabato, 2 dicembre 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Sconfitta casalinga del Darfo Boario contro il Castiglione. La formazione mantovana è tornata alla vittoria nell’anticipo della 13esima giornata del campionato Eccellenza, girone C, che si è disputata allo stadio comunale della città camuna.

I neroverdi di mister Cogliandro sono stati sconfitti nel finale da una rete di Falanca. Il Darfo è stato propositivo, in più occasioni è andato vicino al vantaggio, ma all’11’ del secondo tempo Pasotti porta in vantaggio gli ospiti. La squadra di Cogliandro ha pareggiato con Fenotti al 26′ del secondo tempo e al 45′ Falanca regala i tre punti al Castiglione. Deluso al termine della gara mister Vincenzo Cogliandro: “Abbiamo fatto la partita per 70′, ma portiamo a casa zero punti.