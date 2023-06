Calcio, Eccellenza: Riccardo Poma nuovo mister del Darfo

sabato, 3 giugno 2023

Darfo (Brescia) – Nuovo allenatore per il Darfo: nella prossima stagione sulla panchina neroverde siederà Riccardo Poma, ex difensore neroverde. Il Darfo, come annunciato dal presidente Walter Venturi, riparte con grandi obiettivi nella stagione 2023-2024 dopo la salvezza centrata ai playout che ha garantito la permanenza in Eccellenza.

Riccardo Poma, che sostituisce Stefano Tignonsini sulla panchina neroverde, negli ultimi anni è stato l’allenatore di Calcio Romanese, Trevigliese, Orsa Iseo, Rovato e da ultimo Pro Palazzolo. Il presidente Venturi (a sinistra nella foto accanto a Poma) commentato: “Benvenuto mister Riccardo Poma, anche se sarebbe più giusto dire “bentornato” a casa”.