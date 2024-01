Calcio, Eccellenza girone C: il Darfo Boario sconfitto sul campo della Bedizzolese

sabato, 20 gennaio 2024

Bedizzole – Sconfitta nell’anticipo del sabato per il Darfo Boario nel campionato di Eccellenza, girone C sul campo della Bedizzolese.

Bella partita da parte delle due squadre i padroni di casa che nel primo tempo si portano in vantaggio con un gol di testa di Okou Okou. Nel secondo tempo i neroverdi camuni hanno cercato di reagire, vanno vicino al pareggio, ma l’espulsione di un difensore per fallo da ultimo uomo. Nel finale Panina chiude la gara e fissa in risultato sul 2-0. I neroverdi con l’arrivo in panchina di Vincenzo Cogliandro hanno conquistato 12 punti con 4 vittorie nelle ultime sei gare,