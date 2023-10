Calcio, Eccellenza: Darfo pareggia, vince il Sondrio. Risultati e classifiche

domenica, 22 ottobre 2023

Darfo Boario – Il Darfo Boario nel Girone C di Eccellenza pareggia 0-0 sul campo di Orzinuovi contro l’Orceana e non riesce a rilanciarsi in classifica, mentre la Vertovese perde in casa contro la capolista Castiglione. Invece nel Girone B si rilancia il Sondrio che vince sul campo di Treviglio e rimane agganciata alla vetta della classifica.

Risultati 8a giornata Eccellenza Lombardia Girone B

Altabrianza Tavernerio – Offanenghese 2-2

Castelleone- Brianza Olginatese 0-1

San Pellegrino – Lemine Almenno 1-2

Soncinese – Calolziocorte 0-1

Soresinese Calcio – Mapello 0-3

Trevigliese – Nuova Sondrio 1-3

Tribiano – Arcellasco Città Di Erba 4- 1

Vis Nova Giussano – Cisanese Cisanese 0-3

Classifica Eccellenza Girone B

Mapello 19 punti, Nuova Sondrio 17, Muggiò, Altabrianza Tavernerio, Trevigliese 15, Cisanese 14, Offanenghese 13, Leon 12, San Pellegrino 10, Soncinese, Arcellasco Città Di Erba, Calolziocorte, Soresinese Calcio 8, Castelleone 7, Lemine Almenno 7 Vis Nova Giussano 7, Tribiano e Brianza Olginatese 6.

Risultati 8a giornata Eccellenza Lombardia Girone C

Bedizzolese – FC Carpenedolo 1-0

Calcio Pavonese -Atletico Cortefranca 0-1

CazzagoBornato – Casazza 1-1

Ciliverghe Calcio – Forza E Costanza 1905 1-1

Falco – Castellana C. G. 1-1

Juvenes Pradalunghese – Scanzorosciate Calcio 1-0

Orceana Calcio – Darfo Boario 0- 0

Rovato Calcio – Ospitaletto 0 -1

Vertovese – Castiglione 1-3

Classifica Eccellenza Lombardia Girone C

Castiglione e Ospitaletto 18, Castellana C. G. 17, Scanzorosciate Calcio 16, Ciliverghe Calcio 14, Orceana, Vertovese e CazzagoBornato Calcio 12; FC Carpenedolo, Rovato Calcio e Forza E Costanza 1905 11, Casazza 9, Juvenes Pradalunghese 8, Atletico Cortefranca 7, Darfo Boario 7, Bedizzolese 6, Falco 3, Calcio Pavonese 2.