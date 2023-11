Calcio, due pareggi nei recuperi di Serie B: Südtirol-Brescia 1-1, Como-Lecco 0-0

martedì, 28 novembre 2023

Bolzano – Due pareggi nei recuperi del campionato di serie B: Südtirol-Brescia finisce 1-1, mentre Como-Lecco, pur con grandi emozioni, termina 0-0.

FC Südtirol-Brescia 1-1: termina così il recupero della terza giornata del girone di andata della Serie BKT 2023-2024. Contro le “rondinelle” ripescate a campionato avviato per completare l’organico della serie cadetta e guidate dallo scorso 14 novembre da Rolly Maran – chiamato a sostituire Daniele Gastaldello -, la formazione di mister Pierpaolo Bisoli torna a fare punti, dopo tre stop di fila conquista un pareggio che sta un tantino stretto.

Prima della gara, in adesione alla campagna di sensibilizzazione per l’eliminazione di qualsiasi forma di violenza sulle donne, l’FCS ha dedicato simbolicamente un posto dello stadio a tutte le donne vittime di abusi, come segno di sostegno, unità e vicinanza. Il “posto occupato” resterà tale per tutta la stagione corrente, per proseguire l’opera di sensibilizzazione, per non dimenticare. Padroni di casa in campo in completa divisa rossa.

La gara si sblocca al 7’, al primo affondo. Potente conclusione al volo da fuori area di Cagnano all’incrocio dei pali, Lezzerini vola e devia in angolo, Casiraghi dalla bandierina di sinistra serve sul primo palo Masiello, che spizza di testa sul secondo palo, batti e ribatti, la palla esce verso Tait che piazza la palla dell’1-0. Pareggio ospite al 34’ della ripresa: imbucata in area di Galazzi per Borrelli, controllo e rasoterra ad incrociare dalla destra per l’1-1.

Primo tempo. Prima occasione biancorossa al 7’: potente conclusione al volo da fuori area di Cagnano all’incrocio dei pali, Lezzerini vola e devia in angolo. Corner di Casiraghi dalla sinistra sul primo palo Masiello spizza di testa sul secondo palo batti e ribatti, la palla esce verso Tait che piazza la palla in rete: 1-0. Ghiotta occasione al 14’: Casiraghi allarga a destra per Rauti, conclusione potente al volo deviata in corner. Dickmann a rimorchio mette in area al 17’, Bertagnoli calcia a rete, sulla traiettoria doppia deviazione in corner. Corner dalla sinistra al 29’, incornata ravvicinata di Moncini, Poluzzi compie un prodigioso intervento. Al 2’ di recupero Olzer, ammonito per la seconda volta, lascia gli ospiti in dieci.

Secondo tempo. Biancorossi subito pericolosi: dopo 50” conclusione dalla sinistra, da fuori area di Casiraghi che costringe Lezzerini alla deviazione aerea in corner per togliere la palla indirizzata sotto la traversa. 18’ ci prova il neoentrato Bisoli da una ventina di metri, Poluzzi respinge a terra. Il Brescia ristabilisce le distanze al 34’: imbucata in area di Galazzi per Borrelli, controllo e rasoterra ad incrociare dalla destra per l’1-1.

FC SÜDTIROL – BRESCIA 1-1 (1-0) ( 7’ Tait (FCS), 79’ Borrelli (B)

FC SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Cagnano (38’ st Pecorino), Cuomo, Masiello, Giorgini; Casiraghi, Tait, Peeters (1’ st Lonardi), Lunetta (22’ st Merkaj); Rauti (22’ st Broh), Odogwu (29’ st Cisco).

A disposizione: Drago, Arlanch, Ghiringhelli, Ciervo, Davi, Shiba, Moutassime.

Allenatore: Pierpaolo Bisoli

BRESCIA (3-5-2): Lezzerini; Mangraviti, Adorni Papetti; Huard (1’ st Bianchi), Van de Loi, Bertagnoli (17’ st Bisoli), Olzer Dickmann; Bjarnason (1’ st Galazzi), Moncini (17’ st Borrelli).

A disposizione: Andrenacci, Ndoj, Riviera, Jallow, Fogliata, Galazzi, Ferro, Besaggio.

Allenatore: Rolando Maran

ARBITRO: Matteo Gualtieri di Asti

ASSISTENTI: Nicolò Cipriani di Empoli e Matteo Vigile di Cosenza

IV UFFICIALE: Andrea Ancora di Roma 1

VAR: Gianpiero Miele di Nola

AVAR: Paolo Mazzoleni di Bergamo

RETI: 7’ pt 1:0 Tait (FCS), 34’ st 1:1 Borrelli (BS)

NOTE: pomeriggio con cielo sereno, temperatura attorno ai 6-7°, campo in ottime condizioni. Spettatori: 2.789, ospiti: 343

Ammoniti: 20’ pt Olzer (BS), 11’ st Papetti (BS), 31’ st Cisco (FCS), 42’ st Bisoli (BS).

Espulso: 45’+1’ pt Olzer per somma di ammonizioni.

Calci d’angolo 5-5 (3-4). Recupero: 2’ + 4’.

Como-Lecco 0-0, al Sinigaglia, Como e Lecco si spartiscono la posta. I blucelesti hanno fornito un’ottima prova, costruendo almeno tre limpide occasioni e andando vicino al gol che valeva i tre punti nel finale. Con il punto conquistato nel derby i blucelesti salgono a 13 punti agganciando l’Ascoli al sedicesimo posto (13 punti), a due lunghezze dalla zona salvezza. La formazione bluceleste è stata fermata dai pali: al 35′ un colpo di testa di Caporale si è infranto contro l’incrocio dei pali.

LECCO-COMO 0-0

COMO (4-2-3-1): Semper; Curto, Odenthal, Barba, Sala (33’st Ioannou); Bellemo (18′ st Kone), Albigaard; Da Cunha (18′ st Iovine), Verdi (18′ st Gabrielloni), Chaja (41′ st Cerri); Cutrone.

A disposizione: Vigorito, Solini, Sanchez, Rispoli, Vignali, Cassandro, Mustapha.

Allenatore: Cesc Fabregas

LECCO (4-3-3): Saracco; Lemmens (36′ st Giudici), Celjak, Bianconi (26′ st Marrone), Caporale; Ionita, Degli Innocenti (30′ st Buso), Sersanti; Crociata; Novakovich (26′ st Eusepi), Lepore.

A disposizione: Bonadeo, Tordini, Battistini, Pinzauti, Boci, Di Stefano, Agostinelli, Galli.

Allenatore Emiliano Bonazzoli

ARBITRO: Rapuano di Rimini