Calcio, dedicata a Valle Camonica e sito Unesco la maglia della FeralpiSalò

sabato, 19 agosto 2023

Capo di Ponte (Brescia) – La terza maglia 2023/2024 della FeralpiSalò è dedicata alla Valle Camonica e, nello specifico, al Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri in località Naquane, Capo di Ponte (Brescia). Una valorizzazione in linea con la sensibilità del club che vuole dare eco a questa partnership con il primo sito Unesco italiano, dando continuità al claim #CapacDi Lasciare il segno. Testimonial Davide Balestrero e il bresciano Stefano Minelli.

“È importante e significativo che una squadra di calcio sappia farsi tramite anche del patrimonio culturale del territorio, interpretando così non solo i valori sportivi ma anche quelli che sono, insieme, più profondamente identitari e universali”, le parole di Emanuela Daffra, direttrice del Polo Museale della Lombardia.

“Abbiamo scelto di rafforzare la nostra identità per rimarcare il dna bresciano che ci contraddistingue, valorizzando uno dei tanti orgogli culturali che offre la nostra provincia”, le parole di Matteo Oxilia, direttore comunicazione di Feralpisalò. La presentazione della nuova livrea vivrà due momenti: un lancio social, con un video emozionale realizzato nel Parco e per il quale ringraziamo tutto il personale, su tutti la dottoressa Emanuela Daffra e la direttrice, Maria Giuseppina Ruggiero ed uno invece istituzionale, in Regione Lombardia, con il presidente Attilio Fontana.

Sulla spalla abbiamo sostituiti i leoni e al loro poste campeggia il labirinto, simbolo del Parco con un significato simbolico in linea con la narrazione dedicata alla nostra prima volta in Serie B: nell’arte rupestre dei Camuni, infatti, il labirinto è considerato dagli studiosi come un percorso iniziatico per il passaggio dalla gioventù all’età adulta. Noi, 14enni, che affrontiamo un nuovo percorso per crescere, maturare, cercare la strada giusta e provare a lasciare il segno”. Marchiati anche i pantaloncini, con stilizzato uno dei primi simboli rupestri come la figura umana, che identifica uno dei primi nuclei per la nascita delle comunità organizzate.

Su questa maglia, anche nuovi partner commerciali: oltre a Feralpi siderurgica, la novità sarà il back sponsor Olimpia Splendid, azienda di Cellatica che dal 1956 progetta e produce climatizzatori. Ecco le parole di Marco Saccone, Amministratore delegato: “La partnership tra Feralpisalò ed Olimpia Splendid è stata quasi naturale. Il team verdeblù incarna tutti i valori che ispirano il nostro fare impresa: lo sviluppo umano come fine ultimo dell’attività, il legame con il territorio e la comunità della quale siamo parte, l’innovazione al servizio del talento e delle idee. L’umiltà di principi unita alla grande ambizione che permette ad una piccola squadra di giocarsela con le grandi è la sfida di questo team, e così è per noi: coraggio Feralpisalò, coraggio Olimpia Splendid!“.