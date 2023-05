Calcio, date e abbinamenti dei Playoff di Serie C. Serie B: domani gioca il Brescia, poi tocca al Sudtirol

mercoledì, 24 maggio 2023

Lecco – Sorteggiati gli abbinamenti dei quarti di finale dei playoff di Serie C, in cui entrano in gioco le seconde classificate dei tre gironi. Nella parte alta del tabellone, di fronte Pescara-Entella e Foggia-Crotone. Nella parte bassa, Lecco-Pordenone e Vicenza-Cesena.

Le teste di serie giocano l’andata fuori e il ritorno in casa, qualificandosi alla Final 4 anche in caso di pareggio dopo i 180’ (non sono previsti i supplementari).

QUARTI DI FINALE — (andata 27 maggio, ritorno 31 maggio, orario di inizio 20.30)

Foggia-Crotone*

Pescara-Entella*

Lecco-Pordenone*

Vicenza-Cesena*

*teste di serie

A partire dalle semifinali, non ci saranno più teste di serie – previsti supplementari e rigori, in caso di parità dopo i 180’ – e quindi è stato sorteggiato anche il fattore campo. Le vincenti di Foggia-Crotone e Lecco-Pordenone giocheranno in casa l’andata.

SEMIFINALI — (andata 4 giugno, ritorno 8 giugno)

1. Foggia-Crotone VS Pescara-Entella

2. Lecco-Pordenone VS Vicenza-Cesena

FINALE — (andata 13 giugno, ritorno 18 giugno)

Andata: in casa della vincente della semifinale 1

SERIE B

La Lega Serie B ha ufficializzato date e orari di playoff e playout: la prima sfida del mini torneo per conquistare la promozione in Serie A sarà SudTirol-Reggina il prossimo 26 maggio, domani l’andata del Playout del Brescia a Cosenza. Finali in calendario l’8 e 11 giugno.

IL CALENDARIO DEI PLAY-OFF

TURNO PRELIMINARE

Venerdì 26 maggio ore 20.30: SUDTIROL vs REGGINA

Sabato 27 maggio ore 20.30: CAGLIARI vs VENEZIA

SEMIFINALI ANDATA

Lunedì 29 maggio ore 20.30: SUDTIROL/REGGINA vs BARI

Martedì 30 maggio ore 20.30: CAGLIARI/VENEZIA vs PARMA

SEMIFINALI RITORNO

Venerdì 2 giugno ore 20.30: BARI vs SUDTIROL/REGGINA

Sabato 3 giugno ore 20.30: PARMA vs CAGLIARI/VENEZIA

Giovedì 8 giugno ore 20.30: FINALE ANDATA

Domenica 11 giugno ore 20.30: FINALE RITORNO

IL CALENDARIO DEI PLAYOUT

ANDATA – Giovedì 25 maggio ore 20.30: COSENZA vs BRESCIA

RITORNO – Giovedì 1 giugno ore 20.30: BRESCIA vs COSENZA