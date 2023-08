Calcio, amichevoli: il Trento batte 9-0 il Dro Cavedine

venerdì, 11 agosto 2023

Dro – Un buon Trento batte 9-0 il Dro Cavedine, squadra neopromossa in Eccellenza, e conferma quanto di buono visto nell’ultimo test amichevole, disputato a Milanello contro il Milan. I Gialloblù indirizzano la gara già nel primo tempo per effetto delle reti di Sipos e Terrani. È però nella seconda frazione che gli uomini di Bruno Tedino prendono il largo grazie ad un ispirato Leon Sipos, autore di cinque reti personali e alle marcature di Anastasia, Semprini e nuovamente di Terrani. Nel corso del pomeriggio, presso il Campo Sportivo Oltra di Dro, prima dell’inizio della partita amichevole, è stata posta una targa commemorativa in ricordo dello storico Presidente dell’Unione Sportiva Dro Alto Garda, Loris Angeli.

Cronaca. Mister Tedino conferma il 4-3-3 con Pozzer a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Galazzini, Trainotti, Vitturini e Ercolani. In mezzo al campo agiscono: Suciu, Semprini e Brevi mentre il terzetto offensivo è formato da Anastasia e Terrani ai lati con Sipos al centro dell’attacco. È il Trento a fare la partita e gestire le operazioni durante la prima frazione. I Gialloblù ci provano al 20’ con la conclusione di Terrani che, dopo aver scartato alcuni difensori di casa, calcia verso la porta avversaria, Segata intuisce e devia in calcio d’angolo. Gli uomini di Bruno Tedino passano a condurre al 36’ grazie alla rete di Sipos, preciso nel deviare il bel passaggio di Terrani. Passano 180 secondi e il Trento trova anche la seconda marcatura di giornata: questa volta è Terrani, al termine di un’azione in solitaria, a battere il portiere del Dro Cavedine. Durante la seconda frazione gli Aquilotti partono forte, aumentando subito il divario con i padroni di casa. Dopo appena sei minuti dall’inizio del secondo tempo, Sipos è ancora una volta preciso nel deviare il cross da fondo campo di Terrani. Appena quattro minuti più tardi Anastasia porta nuovamente il sorriso ai tifosi trentini presenti a Dro con una realizzazione perfetta dagli undici metri. Passano i minuti, le squadre si allungano e il Trento ne approfitta: Sipos realizza prima il poker e poi la quinta rete personale. Tra una marcatura e l’altra dell’attaccante croato, partecipa alla festa del gol anche Semprini che mette a referto una splendida rete dalla distanza che s’insacca precisamente all’angolino. Il Trento non abbassa i ritmi e qualche minuto più tardi realizza anche la nona rete che conclude l’incontro sul punteggio di 9-0 per il Club di Via Sanseverino. La formazione di Bruno Tedino tornerà in campo già domani, sabato 11 agosto, per affrontare in amichevole il Mestre. La partita avrà luogo allo Stadio Francesco Baracca (VE). Il test amichevole, con la formazione che tra qualche settimana prenderà parte al Campionato di Serie D, si svolgerà alle ore 17:30 a porte chiuse.

TABELLINO

U.S.D. DRO CAVEDINE – A.C. TRENTO 1921 9-0 (0-2)

RETI: 36’pt 6’st, 13’, 25’, 28’ Sipos, 39’pt Terrani, 10’st Anastasia (rig), 23’ Semprini, 37’ Terrani (rig)

DRO CAVEDINE (4-3-3): Segata (1’st Vincenzo); Corradini, Scire, Moresco, Spitale; Ben Zarrouk (1’st Graziadei), Cerami (1’st Perini), Zadra; Bozzi (14’st Tasin), Barreiro (27’st Pontalti), Toure. A disposizione: Bortolameotti, Tasin, Guarino. Allenatore: Ischia Claudio

TRENTO (4-3-3): Pozzer; Galazzini, Trainotti, Vitturini (19’st Barison), Ercolani (19’st Vaglica); Suciu (30’st Di Cosmo), Semprini, Brevi, Anastasia, Sipos, Terrani. A disposizione: Russo, Frosinini, Garcia Tena, Ferri, Rada, Petrovic, Attys, Pasquato, Di Giorgio, Sangalli, Fabbri. Allenatore: Bruno Tedino

ARBITRO: Ricci Jacopo di Rovereto

ASSISTENTI: Edoardo Bonazza di Trento e Lorenzo Santini di Trento

NOTE: 100 spettatori circa. Ammoniti: 43’st Barison. Recupero 0’+ 0’

INTERVISTA BRUNO TEDINO: “In queste settimane stiamo continuando a lavorare molto bene. Sono contento che diversi giocatori abbiano realizzato una rete, per Terrani può essere uno stimolo a continuare a migliorarsi. Durante questo periodo di allenamenti siamo riusciti a creare un buon gruppo e questa è un’ottima notizia dal punto di vista del morale della squadra. Domani pomeriggio torneremo già in campo per affrontare in amichevole il Mestre”.