Calcio, amichevoli: il Monza regola 5-1 la Giana Erminio a Temù

sabato, 22 luglio 2023

Temù – Battute finali per il ritiro del Monza in Alta Valle Camonica, nel comprensorio Pontedilegno Tonale. Nella terza amichevole estiva, il Monza supera 5-1 la Giana Erminio al Campo Sportivo di Temù. Splendido il gol di Machin che apre le marcature al 8′. Il centrocampista, capitano di giornata, pennella un destro fantastico dalla distanza, che bacia l’incrocio dei pali e finisce in rete. La Giana Erminio però non si arrende e pareggia al 18′ con l’ex biancorosso Barzotti, pronto a finalizzare una bella azione palla a terra.

Il Monza riprende ad attaccare e sfiora il raddoppio al 29′, quando Dany Mota va via a sinistra in velocità e calcia in porta, trovando la respinta del portiere Zacchi. Il gol del 2-1 biancorosso arriva proprio all’ultima azione del primo tempo. E’ il 47′ quando Petagna protegge palla a metà campo e pesca con un grande assist in verticale Ciurria, bravo a servire Valentin Carboni, che appoggia comodamente in rete. Prima rete con la maglia del Monza per l’attaccante arrivato dall’Inter.

Nella ripresa va in gol anche suo fratello Franco, che al 57′ scarica un grandissimo sinistro dalla distanza, segnando a sua volta per la prima volta con i biancorossi. La Giana prova a riaprire la gara, ma trova sulla sua strada un super Lamanna, che vola a respingere il sinistro di Perna al 64’. Il Monza non concede più nulla, va vicino al quarto gol in un paio di occasioni e lo trova al 69’ con Petagna, che parte da sinistra, va via di potenza e col mancino scarica in rete nell’angolino.

Il pomeriggio dei gol bellissimi non è ancora finito per i biancorossi, perchè al 87′ Machin si regala la doppietta con una prodezza su punizione dalla distanza. Grandi applausi dei mille tifosi presenti al Campo di Temù per Machin, che confeziona la seconda perla della sua gara. Dany Mota vorrebbe partecipare alla festa, ma il suo gran sinistro di prima intenzione viene deviato sulla traversa dal Pirola.

Finisce 5-1 per il Monza, che tornerà in campo domenica 23 luglio alle 16, quando affronterà la Vis Pesaro nell’ultima amichevole del ritiro di Pontedilegno-Tonale.

Monza-Giana Erminio 5-1. Reti: 8′ Machin (M), 18′ Barzotti (G), 47′ V.Carboni (M), 57′ F.Carboni, 69′ Petagna (M), 87′ Machin (M)

Monza: Lamanna (dal 75′ Mazza), Cittadini (dal 21′ Sampirisi, dal 57′ P.Pereira) , Bettella, Izzo, Ciurria, Bondo (dal 75′ Colombo), Machin, F.Carboni (dal 75′ Anastasio), V.Carboni, Dany Mota, Petagna (dal 75′ Diaw).