Calcio, amichevoli: il Monza batte 5-0 il Real Vicenza a Temù

mercoledì, 19 luglio 2023

Temù – Secondo test per il Monza nel ritiro in Alta Valle Camonica e arriva un’altra vittoria. La formazione di Palladino supera 5-0 il Real Vicenza al Campo Sportivo di Temù a un mese esatto dal debutto stagionale in campionato contro l’Inter. Il successo segue l’11-0 rifilato alla prima uscita stagionale con la Nuova Camunia.

LA CRONACA

Vantaggio biancorosso al 8’, al termine di una bellissima azione palla a terra avviata da Machin e finalizzata da Izzo, preciso nel piattone del 1-0. Il Monza insiste e al 18’ Ciurria sfiora un gran gol da metà campo, dopo aver visto il portiere fuori dai pali. Poi sale in cattedra Valentin Carboni, schierato titolare al debutto in biancorosso. L’attaccante proveniente dall’Inter gioca bene e si rende pericoloso due volte col mancino. Il portiere avversario si salva ed evita più volte il raddoppio, ma non può nulla al 43’, quando Gagliardini serve Maric, che si gira in area e scarica in rete col sinistro il 2-0.

Nella ripresa cambia il tridente d’attacco con Colpani, Caprari e Petagna subito in campo, mentre Lamanna sostituisce in porta Di Gregorio. Al 62’ Caprari carica un bellissimo destro dalla distanza trovando la respinta di Fortin. Un minuto dopo Palladino si gioca una serie di cambi, tra cui Cittadini che fa il suo esordio biancorosso. I biancorossi sfiorano il terzo gol prima con Petagna e poi con Caprari. Il 3-0 arriva dal dischetto, su rigore procurato da Birindelli. Ci pensa Caprari a trasformarlo al 80’. L’attaccante romano sfiora anche la doppietta due minuti dopo, con una bella torsione di testa su cross di Pedro Pereira: palla alta di poco. Il poker lo serve Birindelli, che sfrutta il comodo assist di Petagna al 86’ e bissa la rete alla Nuova Camunia, nel giorno del suo ventiquattresimo compleanno. Non è finita qui perchè c’è tempo anche per la doppietta di Caprari, che al 90′ su assist di Colpani controlla e infila in rete col sinistro.

Finisce 5-0 per la squadra di Palladino, che tornerà in campo per la sua terza amichevole estiva sabato 22 luglio alle 16.30 contro la Giana Erminio.

Monza-Real Vicenza 5-0. Reti: 8′ Izzo, 44′ Maric, 80′ Caprari (rig.), 86′ Birindelli, 90′ Caprari.

Monza: Di Gregorio (dal 46′ Lamanna, dal 77′ Mazza), Izzo (dal 63′ Cittadini), Pablo Marí (dal 45′ A.Carboni, dal 73′ P.Pereira), Caldirola (dal 63′ Bettella), Ciurria (dal 63′ Birindelli), Gagliardini (dal 63′ Colombo), Machin (dal 63′ Bondo), Carlos Augusto (dal 63′ F.Carboni), V.Carboni (dal 46′ Colpani), Dany Mota (dal 46′ Caprari), Maric (dal 46′ Petagna).