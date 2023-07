Calcio, accolto il ricorso: il Breno giocherà in serie D

giovedì, 6 luglio 2023

Breno (Brescia) – Il Breno giocherà nella prossima stagione 2023/2024 in serie D. Il Collegio di Garanzia dello Sport ha accolto il ricorso del Breno, in merito al caso Konate con riferimento alla gara del 14 maggio 2023 con il Seregno, disponendo a favore del Breno la vittoria a tavolino per 3-0, con il conseguente mantenimento della massima serie dilettantistica.

“Una notizia – sostengono dalla società granata – che ci riempie di gioia, specchio della correttezza e della ferma decisione che contraddistingue il nostro presidente, Mario Cocchi, faro dei nostri colori, che ci ha sempre creduto. Così come del Direttore, Andrea Foresta, e di tutta la società granata. Un enorme ringraziamento all’avvocato Andrea Scalco per quanto fatto e ottenuto, per l’operato e la professionalità che ci hanno permesso di giungere a questa vittoria”.