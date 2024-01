Calcio, 7-0 del Sudtirol nel test match con il Lavis

sabato, 6 gennaio 2024

Bolzano – In un incantevole scenario innevato è andata in scena sul sintetico dell’FCS Center – spalato a tempo di record – la gara amichevole tra l’FC Südtirol e il Lavis, organizzata in occasione della sosta del campionato di Serie B tra la conclusione del girone di andata e l’inizio del ritorno.

La squadra di mister Federico Valente ha disputato un utile test match nella tarda mattinata di oggi, giorno dell’Epifania, contro la formazione capolista del campionato regionale di Eccellenza, guidata da mister Stefano Manfioletti.E’ finita 7-0 (2-0 al riposo). Al 12’ Rauti ha aperto lo score con un preciso tiro da poco fuori area e al 20’ Merkaj ha

firmato il 2-0 con lo scavetto su assist di Casiraghi. Ad inizio ripresa Valente cambia tutti gli undici in campo. Pecorino segna di testa dopo una decina di minuti, poi allunga al 20’ con un rasoterra e replica di testa al 22’. Nel finale le reti di Cagnano, pronto ad insaccare una corta respinta e di Giorgini.

La ripresa del campionato di Serie B è prevista per sabato prossimo, 13 gennaio con i biancorossi che, seguendo il calendario asimmetrico di questa stagione ospiteranno la Feralpisalò al Druso con calcio d’inizio alle ore 14.00.

FC SÜDTIROL – LAVIS 7-0 (2-0)

FC SÜDTIROL 1° tempo: Poluzzi, Davi (14’ pt Loncini), Masiello, Vinetot, Kofler, Casiraghi, Tait, Peeters, Molina, Rauti. Merkaj.

FC SÜDTIROL 2° tempo: Drago, Cagnano, Giorgini, Cuomo, Shiba, Ciervo, Broh, Lonardi, Cisco, Lunetta, Pecorino.

Allenatore: Federico Valente

LAVIS: Bertè (23’ st Lucidi, 42’ st Michelon), Paoli (1’st Grezzani), Ceraso (1’ st Ceccarini), Santuari (33’ st Lucidi), Dsiri (23’ st Manfredi), Dalfovo (23’ st Mallemace), Trevisan (23’ st Malick), Pancheri, Barbetti (7’ st Maraner), Amorth (1’ st Bellunato), Dallavalle (1’ st Calabrese).

Allenatore: Stefano Manfioletti

ARBITRO: Stefano Nicolini di Brescia

ASSISTENTI: Gilberto Laghezza di Mestre e Giovanni Boato di Padova

RETI: 12’ pt Rauti, 20’ pt Merkaj; 11’, 20’ e 22’ st Pecorino, 41’ st Cagnano, 44’ st Giorgini.

NOTE: mattinata con cielo coperto, temperatura attorno ai 2 gradi.