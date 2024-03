Calcio, 28a giornata serie D: Breno sconfitto in casa 3-0. Risultati e classifica

sabato, 23 marzo 2024

Breno (Brescia) – Una sconfitta pesante per il Breno che tra le mura amiche del Tassara, è sconfitto 3-0 dalla formazione del Dolomiti Bellunesi. Nell’anticipo della 28esima giornata del girone C di serie D il Breno rimedia un passivo pesante con le reti per la squadra ospite di Caprioni al 3′, Marangon al 14′ e Tardivo al 29′.

Il Breno sbaglia al 34′ un rigore con Maritato, parato da Bresolin e il secondo è stata sterile l’offensiva dei granata. In classifica sono terz’ultimi e la salvezza diretta è lontana. La squadra di mister Bersi si giocherà molto probabilmente la permanenza in serie D negli spareggi playout. Giovedì prossimo il Breno sarà in trasferta sul campo del Mori (nella foto © US Breno)

TABELLINO

BRENO – DOLOMITI BELLUNESI 0-3 (0-3) 3’ Caprioni (D), 14’ Marangon (D), 29’ Tardivo (D).

BRENO (4-4-2): Delvecchio; Arpini (33’ Pierantozzi), Berna, Arcidiacono, Verzeni (46’ st Truosolo); Scanzi, Quaggiotto (C), Cristini; Melchiori (31’ st Kasa); Maritato (20’ st Bassini), Pelamatti. A disp. Recaldini, Meni, Burato, Cretti, Baschirotto. All. Bersi.

DOLOMITI BELLUNESI (3-5-2): Bresolin, De Carli (13’ st Cossalter), Perez Blanco (C) (7’ st Bevilacqua), Tiozzo, Caprioni, Capacchione (30’ st Grieco), Toniolo, Baldassar (36’ st Masut), Tardivo, Alcides Dias, Marangon (18’ st Biancheri). A disp. Cettolin, De Paoli, Nunic, Bandaogo. A disp. Zanini.

ARBITRO: Paccagnella di Bologna.

ASSISTENTI: Chianese di Napoli e Ciannarella di Napoli.

AMMONITI: Arcidiacono (B), Melchiori (B), Bassini (B), Capacchione (D), Alcide Dias (D).

Risultati 28a giornata Serie D Girone C

Breno -Dolomiti Bellunesi 0-3

Este – Adriese 2-2 0

Mestre – Virtus Bolzano 1-0

Montecchio Maggiore – Luparense 1-0

Atletico Castegnato – Portogruaro Calcio 1- 2

Chions – Monte Prodeco 0-1

DOMANI ALLE 14:30

Cjarlins Muzane – Campodarsego

Treviso – Bassano

Union Clodiense Chioggia – Mori Santo Stefano

Classifica Union Clodiense Chioggia 61, Dolomiti Bellunesi 53, Bassano 50, Treviso 48, Portogruaro Calcio 43, Este 42, Campodarsego 41, Monte Prodeco 40, Mestre 39, Adriese 37, Montecchio Maggiore 37, Luparense 35, Chions 35, Atletico Castegnato 30, Cjarlins Muzane 24, Breno 24, Virtus Bolzano 15, Mori Santo Stefano 15.