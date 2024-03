Calcio, 27a giornata serie D: Breno sconfitto 3-1 dall’Adriese. Risultati e classifica girone C

domenica, 17 marzo 2024

Breno (Brescia) – Il Breno sprofonda sempre più. La formazione di mister Berzi ha rimediato nella 27esima giornata girone C di serie D una brutta sconfitta per 3-1 sul campo dell’Adriese. I granata di mister Bersi, falcidiati dagli infortuni, sono andato sotto di due reti dopo meno di un quarto d’ora: destro vincente dal limite di Moretti e raddoppio (con deviazione) di Gioé. Vita, su rigore, ha riacceso le speranze camune dal dischetto, ma nella ripresa il tris di Petdji ha chiuso definitivamente i conti. Sabato prossimo, in anticipo, la ventottesima giornata al Tassara contro Dolomiti Bellunesi, seconda in classifica.

IL TABELLINO

ADRIESE -BRENO 3-1 (2-1) – 7’ Moretti (A), 12’ Gioé (A), 16’ rig. Vita (B), 23’ st Petdji (A).

ADRIESE (4-3-1-2): Galassi, Martimbianco (38’ st Accursi), Montin, Petdji (32’ st Cavallini), Brugnolo, Gioe (C) (38’ st Gentile), Fasolo, Moretti (32’ st Pimazzoni), Gasparini, Maniero, Abdalla (38’ st Signorini). A disp. Gobbetti, Feruglio, Moras, Mollica. All. Vecchiato.

BRENO (4-3-1-2): Delvecchio; Arpini, Verzeni, Baschirotto, Arcidiacono, Cristini; Quaggiotto (C), Burato (27’ st Truosolo), Scanzi; Kasa (22’ st Meni), Vita (47’ st Servalli), Meni. A disp. Recaldini, Berna, Cretti, Tignonsini. All. Berna.

ARBITRO: Caruso di Viterbo.

ASSISTENTI: Minutoli di Messina e Bertelli di Firenze.

RISULTATI 27ESIMA GIORNATA

Dolomiti Bellunesi – Chions 4-0

Portogruaro Calcio – Cjarlins Muzane 1-1

Adriese – Breno 3-1

Bassano – Monte Prodeco 1-1

Campodarsego – Treviso 0-0

Luparense -Atletico Castegnato 3-0

Mestre – Este 1-1

Mori Santo Stefano – Montecchio Maggiore 0-6

Virtus Bolzano – Union Clodiense Chioggia 0-0

CLASSIFICA

Union Clodiense Chioggia 61, Dolomiti Bellunesi 50, Bassano 50, Treviso 48, Campodarsego 41, Este 41, Portogruaro Calcio 40, Monte Prodeco 37, Adriese 36, Mestre 36, Luparense 35, Chions 35, Montecchio Maggiore 34, Atletico Castegnato 30, Cjarlins Muzane 24, Breno 24, Virtus Bolzano 15 e Mori Santo Stefano 15.