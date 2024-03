Calcio, 26a giornata Serie D: al Tassara il Campodarsego batte 3-1 il Breno. I risultati del girone C

domenica, 10 marzo 2024

Breno (Brescia) – La formazione del Campodarsego espugna il Tassara battendo 3-1 il Breno nella 26esima giornata del campionato di serie D. I granata, dopo il doppio vantaggio ospite, l’hanno riaperta col mancino vincente di Verzeni al 12′ del secondo tempo, ma al 28′ della seconda frazione di gioco i granata sono rimasti in dieci per il rosso a capitan Tagliani, gli ospiti l’hanno chiusa con il destro a giro di Casella al 38′ del secondo tempo. Domenica prossima il Breno sarà in trasferta sul campo dell’Adriese per la ventisettesima giornata (foto © Us Breno)

IL TABELLINO

BRENO – CAMPODARSEGO 1-3 (0-1) 7’ Cupani (C), 4’ st Gerevini (C), 12’ st Verzeni (B), 38’ st Casella (C).

BRENO (5-4-1): Delvecchio; Berna (2’ st Arcidiacono), Baschirotto, Tagliani (C); Arpini (42’ st Bassini), Quaggiotto, Scanzi, Cristini; Verzeni, Kasa (27’ st Truosolo), Vita. A disp. Recaldini, Meni, Burato, Tignonsini. All. Bersi.

CAMPODARSEGO (4-4-2): Minozzi, Oneto, Ballan, Casella, Mboup, Gerevini (C), Segalina (15’ st Cocola), Chajari, Pavanello, Diarrassouba (46’ st Sofia), Cupani (42’ st Prevedello). A disp. Conti, Battilana, Demo, Rao, Girardello, Barzaghideani. All. Masitto.

ARBITRO: Niccolai di Pistoia.

ASSISTENTI: Scorteccia di Firenze e Pellegrini di Prato.

ESPULSO: 28’ st Tagliani (B) rosso diretto.

AMMONITI: Berna (B), Ballan (C).

NOTE: recuperi 1’ e 5’.

Risultati 26a giornata Serie D Girone C

Atletico Castegnato-Mestre 3-2

Breno-Campodarsego 1-3

Chions-Bassano 0-2

Este-Portogruaro 1-0

Monte Prodeco-Luparense 2-2

Montecchio Maggiore-Dolomiti Bellunesi sospesa

Treviso-Mori Santo Stefano 4-0

Union Clodiense Chioggia-Adriese 0-1

Cjarlins Muzane-Virtus Bolzano 1-1

Classifica Serie D Girone C

Union Clodiense Choggia 60 punti; Bassano 49; Dolomiti Bellunesi, Treviso 47; Campodarsego, Este 40; Portogruaro 39; Monte Prodeco, Mestre 36; Chions 35; Adriese 33; Luparense 32; Montecchio Maggiore 31; Atletico Castegnato 30; Breno 24; Cjarlins Muzane 23; Mori Santo Stefano 15; Virtus Bolzano 14.