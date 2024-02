Calcio, 26a giornata Serie B: vittoria di rigore del Südtirol sul Bari, pari Brescia e FeralpiSalò ko. Risultati e classifica

sabato, 24 febbraio 2024

Bolzano – Con il Bari la vittoria è di rigore per il Sudtirol. Nella settima giornata del girone di ritorno, i biancorossi di mister Valente disputano una gara maiuscola e conquistato meritatamente tre preziosi punti: decisivo il rigore di Casiraghi al 15’ della ripresa.

L’FC Südtirol torna al successo in casa contro i Bari e lo fa confezionando una prestazione maiuscola: termina 1-0 (0-0 al riposo). Nella 26esima giornata, settima del girone di ritorno con calendario asimmetrico del campionato di Serie BKT 2023-2024, l’FC Südtirol, torna allo Stadio Druso di Bolzano per disputare la tredicesima gara interna. Contro la formazione pugliese decide il rigore trasformato da Casiraghi (foto © Ufficio Stampa FCS Andrea-Giacomelli) al 15’ della ripresa. I padroni di casa hanno costruito diverse ghiotte occasioni e a lunghi tratti sono stati padroni di campo.

Buon primo tempo dei biancorossi padroni di casa, che macinano gioco e creano un paio di nitide occasioni offensive. La gara si sblocca nella ripresa, dopo alcune occasioni dell’FCS; 14’ batti e ribatti in area ospite: Kurtic imbuca in area Pecorino, errore di valutazione di Brenno che travolge il giocatore biancorosso, calcio di rigore. Casiraghi va sul dischetto al 15’ e spiazza Brenno: palla in rete alla sinistra del portiere: 1-0.

Primo tempo: 2’ Casiraghi ha spazio sui 25 metri e pennella, sponda di Pecorino, palla a Tait contrastato nel rimpallo, Pecorino con il mancino alto di poco sopra la traversa. Ottimo avvio dei padroni di casa, assoluti padroni del campo. 24’ Kurtic conquista palla sulla trequarti campo, la mette in mezzo, velo di Pecorino, Tait defilato sulla desta manda fuori di poco alla sinistra di Brenno.

Secondo tempo: 10’ pennellata morbida di Kurtic dalla sinistra sul secondo palo per Tait, che la mette in mezzo di prima intenzione, Pecorino anticipato al momento di calciare. 14’ batti e ribatti in area ospite: Kurtic imbuca in area Pecorino, errore di valutazione di Brenno che travolge il giocatore biancorosso. Calcio di rigore. Casiraghi va sul dischetto al 15’ e spiazza Brenno: palla in rete alla sinistra del portiere: 1-0. 36’ conclusione di Merkaj, respinge Brenno, ci arriva Rauti, murato in area. Davi prova la soluzione personale al 39’, dopo aver portato palla in avanti, tiro sul fondo. Sibilli prova il tiro da fuori al 42’, palla sul fondo alla sinistra.

IL TABELLINO

FC SÜDTIROL – BARI 1-0 (0-0) 15’ st Casiraghi (R)

FC SÜDTIROL (3-5-1-1): Poluzzi; Cagnano, Scaglia, Giorgini; Davi, Tait (34’ st Rauti), Arrigoni Kurtic (20’ st Lonardi), Molina (34’ El Kaouakibi); Casiraghi (34’ st Odogwu); Pecorino (17’ st Merkaj)

A disposizione: Drago, Mallamo, Ciervo, Broh, Cisco, Kofler, Peeters.

Allenatore: Federico Valente

BARI (4-3-1-2): Brenno; Dorval, Matino, Vicari, Guiebre (24’ Ricci); Acampora (24’ Lulic), Benali, Edjouma (34’ st Bellomo); Sibilli; Kallon (1’ st Nasti), Puscas (34’ st Menez).

A disposizione: Pissardo, Achik, Maiello, Zuzek, Pucino, Dacchille, Morachioli.

Allenatore: Giuseppe Iachini

ARBITRO: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno

ASSISTENTI: Alessio Tolfo di Pordenone e Thomas Miniutti di Maniago

IV UFFICIALE: Dario Di Francesco di Ostia Lido

VAR: Antonio Di Martino di Teramo

AVAR: Paride Tremolada di Monza

NOTE: pomeriggio con cielo parzialmente coperto, temperatura attorno ai tra 3-5°, campo in ottime condizioni. Crew arbitrale con il lutto al braccio per commemorare la figura del giovane collega tragicamente scomparso nei giorni scorsi.

Spettatori: 3.728 di cui 625 ospiti.

Ammoniti: 15’ pt Davi (FCS), 16’ Benali (B), 29’ pt Cagnano (FCS), 45’ st Scaglia.

Calci d’angolo 3-4 (2-1); Recupero 1’ + 6’.

Risultati 26a giornata Serie B

Cosenza-Sampdoria 1-2

Brescia-Reggiana 0-0

Cittadella-Catanzaro 1-2

Cremonese-Palermo 2-2

FeralpiSalò-Ascoli 0-1

Sudtirol-Bari 1-0

Como-Parma 1-1

Pisa-Venezia 1-2

Ternana-Lecco 0-0

Modena-Spezia domani ore 16.15

Classifica Serie B

Parma 55 punti; Venezia 48; Cremonese 47; Palermo, Como 46; Catanzaro 42; Cittadella 36; Brescia, Modena 34; Bari 33; Cosenza 32; Sudtirol, Reggiana, Sampdoria (-2) 31; Pisa 30; Ternana, Ascoli 26; Spezia 25; FeralpiSalò, Lecco 21.