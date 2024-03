Calcio, 25a giornata serie D: Breno sconfitto 6-1 dal Portogruaro

domenica, 3 marzo 2024

Portogruaro – Pesantissima sconfitta del Breno sul campo del Portogruaro. Contro la formazione veneta la squadra di mister Bersi ha rimediato una sconfitta con un punteggio tennistico: 6-1.

I granata erano partiti bene, passando in vantaggio con un gol di Vita al 5′ del primo tempo. La squadra di casa è entrata in partita dopo la metà della prima frazione di gioco, ha pareggiato al 36’con Nicoloso e sono passati in vantaggi al 46’ con un’autorete del granata Berna (B). Nel secondo tempo il Portogruaro è dilagato con le reti di Ejesi (15′ e 26′), Montalto (21′) e Rossi (45’+3′). Un Breno strapazzato sempre più invischiata nella zona playout.