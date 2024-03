Calcio, 25a giornata Eccellenza: i risultati delle squadre del Trentino e Alto Adige

domenica, 3 marzo 2024

Lavis (Trento) – Sono sempre appaiate in testa alla classifica del girone unico di Eccellenza le formazioni del Lavis e St.Pauls: oggi entrambe hanno vinto, il St.Paul per 1-0 sul Tramin Fussball, mentre il Lavis in trasferta ha battuto lo Stegen (0-3). Pareggi per il Dro Cavedine, Levico, Comano, Vipo Trento e Rovereto, mentre l’Anaune Val di Non ha superato per 2-0 il Lana.

RISULTATI 25a GIORNATA ECCELLENZA GIRONE UNICO TRENTINO ALTO ADIGE

Dro Cavedine Calcio 2022-Bozner 0-0

Lana Sportverein-Anaune Val di Non 0-2

Levico Terme-Maia Alta Obermais 1-1

Partschins Raiffeisen-Comano Terme Fiavè 1-1

Rovereto-St. Georgen 1-1

St. Pauls-Tramin Fussball 1-0

Stegen Stegona-Lavis 0-3

Vipo Trento-Naturns1-1

CLASSIFICA Lavis 38, St. Pauls 38, Tramin Fussball 37, Comano Terme Fiavè 33, Rovereto 33, Levico Terme 32,

Anaune Val Di Non 31, St. Georgen 31, Maia Alta Obermais 30, Vipo Trento 23, Dro Cavedine Calcio 23,Stegen Stegona 21, Bozner 20, Partschins Raiffeisen 19, Naturns 19 Lana Sportverein 5