Calcio, 24a giornata serie D: il Breno batte 2-0 la Virtus Bolzano

domenica, 25 febbraio 2024

Breno (Brescia) – Il Breno torna alla vittoria nella 24esima giornata del campionato di serie D. Tra le mura amiche del Tassara ha battuto Virtus Bolzano 2-0 grazie alle reti di Melchiori e Vita nella ripresa. Tre punti d’oro per il Breno che domenica prossima saranno impegnati sul campo del Portogruaro (esultanza Vita foto © Us Breno).

IL TABELLINO

BRENO – VIRTUS BOLZANO 2-0 (0-0) Reti 61′ Melchiori (B), 72′ Vita (B).

BRENO (4-3-1-2): Recaldini; Verzeni (15’ st Arpini), Berna, Tagliani (C), Cristini; Scanzi, Burato, Quaggiotto; Melchiori (42’ st Kasa), Maritato (24’ st Pelamatti), Vita (48’ st Tignonsini). A disp. Bonetti, Bassini, Meni, Pierantozzi, Truosolo. All. Bersi.

V. BOLZANO (4-3-1-2): Morello, Kaptina A., Kaptina E., (C) Bounou, Osorio, Cremonini (33’ st Vinciguerra), Bedin (29’ st Bussi), Gabrieli, Busetto, Tschigg (29’ st Forti), Centazzo (29’ st Sinn). A disp. Pircher, Milani, Jashari, Moussaoui, Zeni. All. Sebastiani.

ARBITRO: Carrisi di Padova.

ASSISTENTI: Damiano di Trapani e Roselli di Avellino.

AMMONITI: Verzeni (B), Bedin (V), Osorio (V).

NOTE: recuperi 1’ e 6’.