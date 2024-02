Calcio, 24a giornata Serie C: il Lumezzane batte l’Alessandria 2-1

domenica, 4 febbraio 2024

Lumezzane – Il Lumezzane batte l’Alessandria 2-1 e si rilancia in classifica avvicinandosi alla zona playoff. Una bellissimo primo tempo della formazione bresciana che chiude sul 2-0 grazie alle reti di Taugourdeau (19′), un tiro da trenta metri finisce nel sette e il raddoppio di Iori al 38′. L’Alessandra reagisce nella ripresa e al 79′ trova la rete con Gazoul e nel finale va vicino al pareggio. La partita si chiude sul 2-1, per il Lumezzane tre punti importanti per la classifica.

Nella prossima giornata il Lumezzane sarà in trasferta a Renate, in una sfida che per i bresciani ha il sapore della zona playoff.