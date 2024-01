Calcio, 20a giornata serie D: il Breno pareggia 1-1 col Cjarlins

domenica, 21 gennaio 2024

Breno (Brescia) – Il Breno pareggia tra le mura amiche del Tassara contro il Cjarlins nella 20esima giornata di serie D. Dopo un primo tempo senza reti, ma con supremazia per le occasioni create della formazione guidata da mister Bersi, nel secondo tempo la squadra ospite è passata in vantaggio al 24′ con Fyda e nel finale, al 42′ il granata Vita con un gran mancino all’incrocio ha portata la sfida in parità. Domenica prossima il Breno sarà in trasferta sul campo della capolista Clodiense.

TABELLINO

BRENO-CJARLINS 1-1 (0-0) 24’ st Fyda (C), 42’ st Vita (B)

BRENO (4-2-3-1): Recaldini; Cristini, Baschirotto, Arcidiacono, Truosolo (21’ st Bassini); Sampietro (C) (22’ st Quaggiotto), Burato (1’ st Maritato); Kasa (1’ st Scanzi), Melchiori, Verzeni; Vita. A disp. Bonetti, Arpini, Berna, Meni, Scanzi, Pelamatti. All. Bersi.

CJARLINS (4-2-3-1): Carnelos, Bonafede, Bassi, Nchama, Dionisi, Cuomo (C), Fyda, Clemente (33’ st Castagnaviz), Lucatti, Chiccaro, Osuji. A disp. Bonucci, Zarrillo, Guzzini, Cicagna, Belcastro, Kyeremateng, Destito, Moraschi. All. Randon.

ARBITRO: Branzoni di Mestre.

ASSISTENTI: Scaldaferro di Vicenza e Popovic di Padova.

AMMONITI: Clemente (C).

NOTE: recuperi 2’ e 5’.