Calcio, 17a giornata serie B: Lecco-Ternana 2-3 Live

domenica, 17 dicembre 2023

Lecco – La sfida salvezza con la Ternana è fondamentale per il Lecco nel cammino in serie B. I blucelesti sono partiti male a inizio stagione, poi si sono rilanciati e adesso, visto i risultati di ieri delle dirette concorrenti per la salvezza diventa fondamentale la gara odierna che chiude la 17a giornata del campionato di serie B contro la Ternana.

82′ – Black out Lecco, la Ternana va sul 4-2. Var per presunto fuorigioco, gol Annullato

76′ – Vantaggio Ternana, Luperini da pochi passi Saracco Lecco-Ternana 2-3

68′ – Pareggio Ternana, il Lecco perde palla a centrocampo e Raimondo pareggia Lecco-Ternana 2-2

53′ – Lecco meno pimpante del primo tempo, prende ripartenze dalla Ternana

50′ – Gol. Tiro di Raimondo da dentro l’area e la Ternana accorcia Lecco-Ternana 2-1

46′ – Inizia il secondo tempo, palla al Lecco

Finisce il primo tempo 2-0 per i blucelesti: Lecco pimpante che ha reagito alla sconfitta di Genova

45′ – Concessi 7′ di recupero

37′ – Golasso di Buso che raddoppia di tacco. Azione di rimessa del Lecco assist di Crociata a Buso, che anticipa Mantovani e di tacco fa impazzire i tifosi blucelesti. Lecco-Ternana 2-0

32′ – Buso in area da sinistra tira a colpo sicuro, la palla sfiora il palo

29′ – La Ternana sfiora il pareggio con Falletti, Saracco para

24′ – Partita interrotta 4′ per la “nebbia in campo” dovuta ai fumogeni dei tifosi blucelesti della curva nord

20′ – Gol di Ionita Lecco in vantaggio. Azione di Di Stefano che mette la palla a Ionita sul lato destro dell’area che porta in vantaggio i blucelesti

16′ – Il Lecco fa la partita, la Ternana riparte in contropiede

14′ – Dal limite tiro di Lepore che impegna Iannarilli

10′ – Maggior pressione del Lecco con Buso e Ionita

5′ – Ternana pericolosa con Distefano che sfiora il palo alla destra di Saracco

3′ – Buso pericoloso in area della Ternana, al momento del tiro fermato da Mantovani

1′ – Dopo un minuto di silenzio, inizia la gara

LECCO-TERNANA 2-3 (2-0) (24′ Ionita, 37′ Buso, 50′ e 68′ Raimondo, 76′ Luperini)

LECCO (4-3-3) Saracco; Lepore, Celjak, Marrone, Caporale; Ionita, Sersanti, Crociata; Di Stefano, Novakovich, Buso (Melgrati, Bonadeo, Degli Innocenti, Bianconi, Giudici, Eusepi, Tordini, Battistini, Boci, Agostinelli, Lemmens, Galli). All. Bonazzoli.

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Mantovani, Lucchesi, Sorensen; Casasola, Pyyhtiä, Labojko, Corrado; Falletti; Distefano, Raimondo. (Matei, Nascimiento, Celli, De Boer, Capuano, Della Salandra, Favasuli, Garau, Dionisi, Luperini, Mărginean) All. Roberto Breda

Arbitro Minelli di Varese