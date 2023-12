Serie D, Girone C: pari senza reti tra Breno e Montecchio. Risultati e classifica

sabato, 16 dicembre 2023

Breno (Brescia) – Finisce a reti bianche la sfida tra il Breno e il Montecchio. Secondo pareggio senza reti per i granata che nell’anticipo di questo pomeriggio della 16esimna giornata, si sono presentati al Tassara con l’obiettivo di conquistare l’intera posta in palio. Nel primo tempo il Breno ha creato numerose occasioni da gol e non è riuscito a gonfiare la porta difesa da Carraro, mentre neol secondo tempo in un paio di occasioni è andato vicino alla rete del vantaggio con Vita e Scanzi. Mercoledì trasferta friulana con il Chions per l’ultima giornata di andata (foto © Us Breno)

Tabellino

BRENO – MONTECCHIO 0-0

BRENO (4-3-3): Recaldini; Arpini, Tagliani (C), Baschirotto, Verzeni (29’ st Truosolo); Quaggiotto (16’ st Melchiori), Sampietro, Scanzi; Kasa (16’ st Bassini), Maritato, Vita. A disp. Bonetti, Berna, Marcolin, Brancato, Meni, Cristini. All. Bersi.

MONTECCHIO (4-2-3-1): Carraro, Rocco, Valenti (15’ st Manarin), Visinoni (27’ st Garbero), Bigolin (C), Rigoni (38”7’ st Burato), Penzo, Zanella, Medina, Pegoraro, Boix Garcia. A disp. Segantini, Della Bernardina, Parise, Bertaso, Agostini, Garbero, Spadiliero. All. Cacciatore.

ARBITRO: Bernardini di Ciampino.

ASSISTENTI: Muca di Alessandria e Bertelli di Firenze.

AMMONITI: Verzeni (B), Tagliani (B), Zanella (M), Visinoni (M), Murato (M).

NOTE: recuperi 2’ e 4’.

Risultati 16a giornata Serie D Girone C

Adriese-Campodarsego 2-3

Breno-Montecchio Maggiore 0-0

Cjarlins Muzane-Monte Prodeco 0-1

Este-Luparense 0-0

Mestre-Bassano 0-0

Portogruaro-Dolomiti Bellunesi 2-2

Virtus Bolzano-Mori Santo Stefano 0-1

Treviso-Atletico Castegnato 4-0

Union Clodiense Chioggia-Chions domani ore 14.30

Classifica Serie D Girone C

Union Clodiense Chioggia 40 punti; Treviso 34; Dolomiti Bellunesi, Bassano 28; Campodarsego, Portogruaro 27; Este, Monte Prodeco, Montecchio Maggiore 22; Mestre 21; Luparense 20; Adriese 19; Chions 18; Atletico Castegnato 15; Breno 14; Cjarlins Muzane 10; Mori Santo Stefano 9; Virtus Bolzano 8

Red. Sp.